Лондон и Париж создают антироссийскую военную штаб-квартиру
В Париже создается штаб-квартира многонациональных сил «коалиции желающих» для помощи Украине. Они будут задействованы после достижения перемирия в конфликте.
Об этом на совместной пресс-конференции в Лондоне объявили премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы объявили о планах создания новых многонациональных сил Украины со штаб-квартирой в Париже, чтобы мы были готовы поддержать мирное соглашение, когда оно наступит. Но в то время как Путин отворачивается от мира, мы сейчас усиливаем поддержку Украины, чтобы защитить свой народ и заставить Путина сесть за стол переговоров…
Мы уже несколько месяцев находимся на этапе военного планирования, интенсивно сотрудничаем с рядом стран, и теперь мы завершили разработку плана, готового к реализации. И поэтому это действительно важный шаг вперед. Я отдаю должное всем разработчикам плана за то, что они проделали эту работу в то время. Я абсолютно убежден, что работа должна быть выполнена сейчас, а не после прекращения огня. Штаб-квартира создана и функционирует в Париже, и существует командная структура, которая является одной из самых важных вещей для любой операции», – заявил Стармер.
Макрон же подчеркнул, что после достижения перемирия члены коалиции будут работать на Украине.
«Коалиция из 30 стран поможет обеспечивать соблюдение перемирия в воздухе и на море, а также будет содействовать восстановлению украинской армии», – сказал президент Франции.
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