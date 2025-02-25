Лондон и Анкара не спасут Баку от гнева Москвы

Сообщения о закрытии в Баку «Русского дома» и редакции Sputnik указывают на серьезное ухудшение российско-азербайджанских отношений. Вызывают опасения перспективы развития двустороннего сотрудничества, которое до недавнего времени казалось достаточно крепким, особенно в свете значительных экономических и политических связей между двумя странами, и расширения логистического маршрута в Иран в рамках геостратегического пути Север – Юг.

Накат на инструменты «мягкой силы» России можно расценить как шаг к конфронтации со стороны азербайджанского руководства. Действия Ильхама Алиева выглядят как целенаправленная политика дистанцирования от России. Отсутствие извинений за резкие высказывания в адрес Москвы после авиакатастрофы конца декабря прошлого года только усугубляет ситуацию.

Эта авиакатастрофа, унесшая жизни десятков людей, стала дополнительным фактором напряжения. Публикация расшифровок переговоров экипажа с диспетчерскими службами подтвердила профессионализм и ответственность российских специалистов, которые несколько раз предлагали аварийную посадку на различных аэродромах Северного Кавказа. Но в итоге действия пилотов оказались иными, ведь они также руководствовались распоряжениями из Баку. Экипаж, несмотря на рекомендации, продолжил полет, что вызвало дополнительные вопросы о причинах трагедии и роли принятых решений.

Авиакатастрофа, произошедшая в Казахстане, стала предметом масштабного международного расследования, возглавляемого, в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), казахстанскими властями. В состав комиссии входят специалисты высокого класса из разных стран, включая Азербайджан и Россию, а также независимые международные эксперты и представители бразильской компании Embraer, производителя самолета.

Такой широкий состав комиссии обусловлен необходимостью объективного и всестороннего анализа произошедшего, исключающего возможность предвзятости и обеспечивающего прозрачность процесса расследования. И российская сторона заинтересована в открытом и всестороннем расследовании трагедии, а также в допуске своих экспертов уже для осуществления лабораторных анализов найденных фрагментов.

На текущий момент Министерство транспорта Казахстана обнародовало пока лишь предварительный отчет, состоящий из 53 страниц. Этот документ, составленный на основе анализа данных, извлеченных из бортовых самописцев («черных ящиков»), содержит только предварительные выводы следственной группы. Однако, критически важно отметить, что предварительный отчет, по своей природе, не определяет окончательную причину катастрофы и не указывает на виновных лиц.

Это ключевой момент: предварительный характер отчета подразумевает, что расследование находится на начальной стадии, и анализ данных, включая траекторию полета, параметры работы двигателей, состояние воздушного судна и погодные условия, требует тщательной проверки и сопоставления с другими свидетельствами.

При этом Баку, не дождавшись результатов расследования, уже пригрозил подать на Россию иски в международные суды, в качестве «виновника» крушения, таким образом подтверждая свои прежние необоснованные и спекулятивные обвинения. Вместо диалога и попыток выяснить все обстоятельства случившегося, так как в этот день аэропорт Грозного «случайно» атаковали украинские БПЛА, азербайджанская сторона, наоборот, продолжает использовать эту трагедию с самолётом для дальнейшего накручивания антироссийской пропаганды.

Ранее в прошлом материале мы уже писали, что это явная провокация, которая имеет много общих черт с крушением малазийского рейса MH17 над Украиной в 2014 году, когда аналогичным способом во всём обвинили Москву. И сейчас есть все основания утверждать, что как тогда, так и сейчас за гибелью азербайджанского воздушного судна стоят английские спецслужбы. Ведь именно по их наводке действовали и дроны ВСУ, зная, что в небе в это время находится борт авиакомпании AZAL.

И разрыв отношений Баку с Москвой, очевидно, готовился уже давно, так как в социальные сети утекли записки и документы о сборе информации азербайджанскими спецслужбами о методах противодействия ФСБ диверсионным акциям, совершаемым СБУ и ГУР на территории России с целью её дальнейшей передачи Киеву. Случай же с крушением азербайджанского самолёта был лишь поводом для развязывания Алиевым оголтелой антироссийской кампании, как внутри страны, так и за рубежом.

Причина же кроется в том, что в Баку не желают окончательного военного и политического поражения Киева, так как амбиции по дальнейшей экспансии в регионе предполагают планы по оккупации «Западного Азербайджана» в Армении, милитаризацию Каспия и окончательное выдавливание России из региона. Подписание же мирного соглашения приведёт к тому, что Москва сможет сосредоточится на Закавказье и Средней Азии, что означает фактический срыв процесса «тюркской интеграции» в том виде как он задумывался в Лондоне и Анкаре.

Поэтому и происходит форсирование кампании, направленной на создание дополнительного очага напряжения для России на Южном Кавказе, в чём сейчас очень заинтересованы в Великобритании. И тут надо учитывать, что позиции Лондона в Баку и Астане намного сильнее чем Вашингтона, и именно Туманный Альбион на самом деле влияет на поведение правящих элит Азербайджана, Казахстана и республик Центральной Азии.

В этой связи атака украинских БПЛА 17 февраля на нефтяной терминал с казахстанской нефтью в Новороссийске, что привело к падению транспортировки «черного золота» по КТК на 30%, также выглядит не случайно и вписывается в общую канву событий.

Известный казахстанский политолог и публицист Данияр Ашимбаев считает, что вообще история с крушением азербайджанского самолёта в Мангистауской области Казахстана лишь эпизод в сценарии политических провокаций по втягиванию Астаны и Ташкента в эту антироссийскую вакханалию, чтобы сформировать единый фронт или недружественный пояс с юга.

«Драма с азербайджанским самолётом, который долетел и разбился в Актау, стала определённым поводом для роста антироссийской пропаганды и давления на Астану (власти, впрочем, отвергают его наличие). Происходит странная история не только с Казахстаном, но и Узбекистаном, где недавно произошло покушение на бывшего крупного чиновника администрации Мирзиёева, в котором были обвинены два чеченца. Ситуация уже вызвала резкое заявление Кадырова, но в целом ситуация производит впечатление масштабной провокации. Ташкент, как известно, тоже не в восторге от амбиций Анкары. Не исключено, что весь этот событийный ряд направлен на разжигание конфликтов с целью «подкорректировать» внешне- и внутриполитический курс Казахстана и Узбекистана, и инструментарий будет весьма неприятным», – подчёркивает эксперт.

В этой ситуации, когда при самом активном участии Азербайджана происходит целенаправленный подрыв не только Южного Кавказа, но и Каспийского региона, а также «мягкого подбрюшья» в лице Средней Азии, Россия не будет стоять в стороне и вынуждена будет предпринять в целях самозащиты ряд решительных мер по нейтрализации этих враждебных действий. В первую очередь может пострадать азербайджанский бизнес, который получал непомерные преференции на территории РФ. Ощутят на себе последствия и аграрии из Баку, которые только наращивали поставки своих овощей и фруктов на бездонный российский рынок.

Не надо также забывать, что местная диаспора являлась и является рассадником различных криминальных и полукриминальных группировок, будучи еще и кадровой базой для разветвлённой сети азербайджанских спецслужб внутри России. Наверняка чекисты получат сейчас дополнительную мотивацию для раскрытия и пресечения деятельности преступных сообществ и разведывательных структур Азербайджана, которые как мы знаем, активно снабжают сведениями СБУ и ГУР Украины.

И это только начало и лишь первое, что можно назвать в перечне действий, которые могут быть предприняты в отношении тех же азербайджанских олигархов, являющихся кошельками семьи Алиева. Поэтому даже не потребуется никаких резких военно-политических шагов, чтобы уже этим пресечь дальнейшее осуществление враждебных планов Баку.

Да и в целом такая антироссийская политика руководства Азербайджана, направленная на разрыв отношений с Россией, в итоге ударит по собственным производителям и населению. Ведь очевидно, что нынешние социально-экономические трудности, которые сейчас испытывают многие азербайджанцы из-за роста цен и инфляции только усугубятся. Поэтому попытки отвлечь свой народ от тягот и лишений поиском внешний врагов в лице Москвы приведёт лишь к обратному эффекту – к резкому падению уровня жизни простых граждан.

Собственно, и такой антироссийский пыл правящей азербайджанской верхушки ничем не подкреплён, так как надежда на поддержку Великобритании эфемерна. Ведь Дональд Трамп вскоре сможет принудить английские круги к покорности и повиновению, а многовекторность Турции и двойственность её политики не позволит неоосманистам пойти на открытую конфронтацию с Кремлём.

В ряде телеграм-каналов уже прошла инсайдерская информация о том, что в случае дальнейшего обострения отношений между Россией и Азербайджаном новоявленный «султан» всех правоверных Реджеп Эрдоган откажется безоговорочно поддерживать своего каспийского вассала Ильхама Алиева. В определённый момент «Великая Порта» попросту отпрыгнет от Баку как от прокажённого.

Визит Лаврова в Анкару и переговоры с Фиданом, несмотря на то, что они недавно встречались на саммите G20 в ЮАР, является косвенным подтверждением этого тезиса, так как наверняка обе стороны обсуждали и поведение Алиева, и возможные последствия ухудшения отношений между Москвой и Баку, которые могут коснуться в итоге и саму Турцию. Ведь в результате такой политики под ударом окажется и мега проект Эрдогана по превращению его региональной державы в крупнейший мировой газовый и логистический хаб.

Естественно, что в интересах правящей турецкой элиты загасить этот конфликт, чтобы он не перерос во что-то более серьезное с экономическими потерями. Тем более, что если позиции Азербайджана в случае торговой войны ослабнут, то ухудшится автоматически и положение самой Турции в Закавказье и Средней Азии, так как именно Баку является главным проводником неосманизма и пантюркизма и является инфраструктурным хребтом Организации тюркских государств.

Поэтому еще большой вопрос, насколько выгодно Анкаре до потери пульса воевать за интересы Лондона, а так как методы давления на Москву, а заодно на Астану и Ташкент не сработали, то Эрдоган, скорее всего, включит заднюю скорость и оставит Ильхама Алиева в одиночестве.