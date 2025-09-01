«Ликвидация Парубия вселяет надежду. Собаке собачья смерть» – участник СВО
Наивно сожалеть о смерти экс-спикера Рады Андрея Парубия в том смысле, что он много знал и многое мог рассказать.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-советник Минобороны Украины, вынужденный в 2014 году покинуть Киев и уехать в Луганск, участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Некоторые сравнивают Парубия с Пиночетом и рассказывают, что радоваться не надо, потому что якобы он чего-то мог рассказать о майдановских снайперах, о закулисье переворота в Киеве.
На самом деле, мы реалисты и мы не будем говорить о том, что была какая-то надежда на то, что Парубий действительно там что-то кому-то расскажет. Скорее всего, при приближении русской армии он бы свалил, и мы его допросить бы тоже не смогли.
Поэтому тот вариант, который произошёл, с представителем возмущённого народа, который с ним расправился, это вариант нормальный, жизненный и рабочий. Плакать мы не будем. Собаке собачья смерть», – сказал Селиванов.
Его дополнил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
«Если быть возмездию, то, безусловно, Парубий – это воинствующий униат, греко-католик, ответственный за 2 мая в Одессе. И хотелось бы пожелать нашим спецслужбам ликвидировать, в первую очередь, действующих врагов, потому что Парубий всё-таки был отставником.
А вот действующий ликвидатор УПЦ господин Зеленский – враг Православия. Главные враги те, кто сейчас при делах. Парубий уже был не при делах, его за прошлые преступления, к счастью, казнили. Но опаснее те, кто при делах», – сказал Фролов.
