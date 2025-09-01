Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наивно сожалеть о смерти экс-спикера Рады Андрея Парубия в том смысле, что он много знал и многое мог рассказать.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-советник Минобороны Украины, вынужденный в 2014 году покинуть Киев и уехать в Луганск, участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые сравнивают Парубия с Пиночетом и рассказывают, что радоваться не надо, потому что якобы он чего-то мог рассказать о майдановских снайперах, о закулисье переворота в Киеве. На самом деле, мы реалисты и мы не будем говорить о том, что была какая-то надежда на то, что Парубий действительно там что-то кому-то расскажет. Скорее всего, при приближении русской армии он бы свалил, и мы его допросить бы тоже не смогли. Поэтому тот вариант, который произошёл, с представителем возмущённого народа, который с ним расправился, это вариант нормальный, жизненный и рабочий. Плакать мы не будем. Собаке собачья смерть», – сказал Селиванов.

Его дополнил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.