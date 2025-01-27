Европейским лидерам придется «проглотить» свои антироссийские заявления, если отношения РФ и США изменятся.

Об этом вице-премьер Госдумы РФ Петр Толстой сказал в интервью RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямой диалог между лидерами стран это хорошо и для США, и для России. И это плохо для Европы, потому что Европа зашла так далеко в своей поддержке Украины и русофобии, что теперь, чтобы вернуться, потребуются годы.

Все европейские лидеры, которые делали все эти заявления за последние три года, теперь должны съесть их снова. Как они собираются делать это, если политика США изменится, на это интересно посмотреть», – сказал Толстой.