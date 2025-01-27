Лидерам ЕС придётся подавиться собственными заявлениями – Толстой

Елена Острякова.  
27.01.2025 18:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 804
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейским лидерам придется «проглотить» свои антироссийские заявления, если отношения РФ и США изменятся.

Об этом вице-премьер Госдумы РФ Петр Толстой сказал в интервью RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейским лидерам придется «проглотить» свои антироссийские заявления, если отношения РФ и США изменятся. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Прямой диалог между лидерами стран это хорошо и для США, и для России. И это плохо для Европы, потому что Европа зашла так далеко в своей поддержке Украины и русофобии, что теперь, чтобы вернуться, потребуются годы.

Все европейские лидеры, которые делали все эти заявления за последние три года, теперь должны съесть их снова. Как они собираются делать это, если политика США изменится, на это интересно посмотреть», – сказал Толстой.

Он считает, что любое решение по Украине должно подразумевать отмену антироссийских санкций.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить