Лидер партии «союзницы» Москвы Ле Пен: «Россия – угроза европейским интересам»

Москва представляет несомненную угрозу не только на восточноевропейских подступах НАТО, но и «в зонах исторического влияния Франции».

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил председатель французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жордан Барделла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что Россия сегодня представляет многоплановую угрозу ряду европейских интересов. Мы это видели последние несколько месяцев, прежде всего, на пороге Европы. Мы видели это и в зонах исторического влияния Франции. Особенно в Африке… Но Россия – ядерная держава, поэтому я лишь за жёсткую французскую дипломатию. Никому в мире не станет лучше, если две ядерные державы будут смотреть друг на друга лицом к лицу, или победят друг друга», – рассуждал лягушатник.