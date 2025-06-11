«Либо британцы не боятся ядерки, либо у них хорошая агентура в Москве» – экс-сотрудник АНБ США

Константин Серпилин.  
11.06.2025 23:27
  (Мск) , Вашингтон
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Слова главы МИД РФ Сергей Лаврова о том, что к украинской операции «Паутина» причастны англосаксонские спецслужбы свидетельствуют о том, что мир находится на грани опасного прецедента.

Об этом на канале американского юриста, экс-судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова главы МИД РФ Сергей Лаврова о том, что к украинской операции «Паутина» причастны...

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Наполитано отметил, что если Лавров прав, то одна ядерная держава напала на другую, и целью атаки была одна из составляющих триады, что позволяет русским атаковать в ответ.

«Это правда, и я не понимаю, почему лондонские политики, лейбористы или нет, этого не видят. Неужели мы настолько оторвались от реальности и не знаем, как выглядит война? Они в опасной ситуации ведут себя так, будто ничего не происходит. Я рада, что не живу в Британии и не участвую в некомпетентном правительстве, но наше не намного лучше», – прокомментировала Квятковски.

Наполитано поинтересовался, зачем британцам война.

«Неужели они настолько подлы, что готовы рискнуть ядерной войной ради политической популярности и отвлечения от экономического провала?»,  – недоумевал ведущий.

Квятковски в ответ заверила, что в отличие от правительств, простые люди не хотят войны даже в Британии.

«Но люди, которые управляют британским правительством последние десятилетия, всё ещё представляют себе империю, которой больше нет. Думаю, это не очень разумно на данном этапе, но, похоже, они действительно видят в этом выгоду.

Либо так, либо у них очень хорошая разведка в Москве, и они уверены, что Москва не нападёт. Эти элиты играют в игры, которые не стоят им так дорого, как стоили бы обычным людям, если бы началась большая война. Они видят выгоду, видят возможность получить прибыль от войны, пережить ядерную войну», – тревожилась американка.

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