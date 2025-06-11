Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Слова главы МИД РФ Сергей Лаврова о том, что к украинской операции «Паутина» причастны англосаксонские спецслужбы свидетельствуют о том, что мир находится на грани опасного прецедента.

Об этом на канале американского юриста, экс-судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Наполитано отметил, что если Лавров прав, то одна ядерная держава напала на другую, и целью атаки была одна из составляющих триады, что позволяет русским атаковать в ответ.

«Это правда, и я не понимаю, почему лондонские политики, лейбористы или нет, этого не видят. Неужели мы настолько оторвались от реальности и не знаем, как выглядит война? Они в опасной ситуации ведут себя так, будто ничего не происходит. Я рада, что не живу в Британии и не участвую в некомпетентном правительстве, но наше не намного лучше», – прокомментировала Квятковски.

Наполитано поинтересовался, зачем британцам война.

«Неужели они настолько подлы, что готовы рискнуть ядерной войной ради политической популярности и отвлечения от экономического провала?», – недоумевал ведущий.

Квятковски в ответ заверила, что в отличие от правительств, простые люди не хотят войны даже в Британии.