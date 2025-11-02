Либералы в правительстве с подачи Запада злостно навязывают России мигрантов – депутат Госдумы

Новая российская концепция миграционной политики, как и в ельцинские годы, содержит ссылки на инспирированные Западом международные договоры.

Об этом депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил в интервью журналисту Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот, у нас имеется глобальный договор по миграции, который Россия ратифицировала. В нем главный постулат состоит в том, что мигранты должны обладать всей полнотой прав, которыми обладают коренные граждане страны.

На мой взгляд, наше либеральное правительство остается либеральным, кто бы нам чего ни рассказывал. Уже 30 лет Россию насилуют этой либеральной идеологией. Это либералы-западники. И как Запад определил, что надо завозить-завозить-завозить, они эту идеологию и исполняют», – сказал Матвеев.