Лавров: У Трампа одна и та же цель, что и у Обамы с Байденом

Михаил Рябов.  
02.03.2025 18:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


В МИД РФ прекрасно осознают, что Дональд Трамп как президент США преследует цель мирового господства Америки, однако добивается этого иными методами, нежели его предшественники.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью «Красной звезде».

В МИД РФ прекрасно осознают, что Дональд Трамп как президент США преследует цель мирового...

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«У Соединенных Штатов всё равно одна и та же цель – быть первой страной в мире. При Джо Байдене, при Бараке Обаме, в целом при демократах они пытались это делать, подчиняя себе всё и вся…

Трамп, он – прагматик. Его лозунг – здравый смысл. Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел. Но цель всё равно – «MAGA» (Make America Great Again)», – сказал министр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лавров подчеркнул, что внешнеполитическая команда Трампа –  «абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди».

«Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Просто две серьёзные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», – сказал министр.

По его словам, главными застрельщиками продолжения военного конфликта на Украине сейчас являются европейские элиты.

«Кто требует «продолжения банкета» в виде войны? Европа. Датская премьер-министр Фредериксен сказала, что «для Украины сейчас мир хуже войны». Британский премьер-министр Стармер, который поехал вслед за президентом Франции Макроном уговаривать президента США Трампа, что не надо так быстро заканчивать «эту историю», и при этом хвалился, что в этом году Британия сделает свой самый большой взнос в виде оружия Украине», – напомнил Лавров.

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