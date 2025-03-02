Лавров: У Трампа одна и та же цель, что и у Обамы с Байденом

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В МИД РФ прекрасно осознают, что Дональд Трамп как президент США преследует цель мирового господства Америки, однако добивается этого иными методами, нежели его предшественники.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью «Красной звезде».

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«У Соединенных Штатов всё равно одна и та же цель – быть первой страной в мире. При Джо Байдене, при Бараке Обаме, в целом при демократах они пытались это делать, подчиняя себе всё и вся… Трамп, он – прагматик. Его лозунг – здравый смысл. Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел. Но цель всё равно – «MAGA» (Make America Great Again)», – сказал министр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лавров подчеркнул, что внешнеполитическая команда Трампа – «абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди».

«Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Просто две серьёзные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», – сказал министр.

По его словам, главными застрельщиками продолжения военного конфликта на Украине сейчас являются европейские элиты.