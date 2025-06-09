Лавров рассказал о лжи и позоре Запада

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Страны западного блока хотят разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему, потому что установленные ею правила мешают творить беспредел по всему миру.

Об этом на «Форуме будущего 2025» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышал многих коллег в ходе различных дискуссий, они прогнозировали, что придется ломать Ялтинско-Потсдамскую систему, создавать что-то новое. Но я бы предостерег от таких радикальных подходов. Наверняка правоприменительная практика не годится в том виде, в котором Запад её применяет. Но что касается международно-правовых основ, то чем кому не угодил устав ООН, который гласит, во-первых, что вся деятельность Объединённых наций основана на принципе суверенного равенства государства, который гласит, что нельзя вмешиваться в дела друг друга, что угрозы войн должны быть ликвидированы», – напомнил Лавров.

Однако он возмутился, что страны Запада нарушают эти принципы, ссылаясь на них только тогда, когда это выгодно им самим.