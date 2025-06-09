Лавров рассказал о лжи и позоре Запада
Страны западного блока хотят разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему, потому что установленные ею правила мешают творить беспредел по всему миру.
Об этом на «Форуме будущего 2025» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я слышал многих коллег в ходе различных дискуссий, они прогнозировали, что придется ломать Ялтинско-Потсдамскую систему, создавать что-то новое. Но я бы предостерег от таких радикальных подходов. Наверняка правоприменительная практика не годится в том виде, в котором Запад её применяет.
Но что касается международно-правовых основ, то чем кому не угодил устав ООН, который гласит, во-первых, что вся деятельность Объединённых наций основана на принципе суверенного равенства государства, который гласит, что нельзя вмешиваться в дела друг друга, что угрозы войн должны быть ликвидированы», – напомнил Лавров.
Однако он возмутился, что страны Запада нарушают эти принципы, ссылаясь на них только тогда, когда это выгодно им самим.
«Вот они уцепились за принцип самоопределения народов на самой первой странице устава ООН. И через этот принцип в ситуации, когда не было никаких войн, взяли и оторвали Косово от Сербии. И сказали, ну это очевидная вещь, это самоопределение народов. Хотя там никакого референдума не было, никто там не самоопределялся, кроме парламента, который был ручным и возглавлялся преступниками из освободительной армии Косово.
А когда вдруг в 2014-м, политически восстав против путчистов, которые захватили в Киеве власть путем кровавого госпереворота, крымчане и люди на Донбассе попросили оставить их в покое, их путчисты объявили террористами, бросили против них регулярную армию, включая боевые самолеты, которыми бомбили Луганск. К позору всего Запада, нерасследованные преступления, включая такие знаковые, как сожжение полусотни человек заживо в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил министр.
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