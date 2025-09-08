Лавров ещё надеется, что Европу «научит жизнь», а не русский штык

Елена Острякова.  
08.09.2025 14:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 298
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия


Россия не отказывается от идеи единой Евразии «от Лиссабона и до Владивостока».

Об  этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на встрече со студентами МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не отказывается от идеи единой Евразии «от Лиссабона и до Владивостока». Об  этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не наш принцип — отгораживаться стеной от какой-то части континента. Мы всегда исходим из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты и для западной части нашего континента, когда и если (надеюсь, что когда) они перестанут считать себя «золотым миллиардом», «цветущим садом, окруженным джунглями». Вы все знаете, насколько «скромны» эти люди, и как они рассуждают и об истории, и о своем нынешнем месте. Жизнь научит», – сказал Лавров.

Он посоветовал публицистам не тратить много времени «на каждый чих» Запада и выразил надежду на то, что в Европе «в ходе того, что там называется демократическим процессом» поднимут голову здоровые силы, хотя «им мешают».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить