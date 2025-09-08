Лавров ещё надеется, что Европу «научит жизнь», а не русский штык

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не отказывается от идеи единой Евразии «от Лиссабона и до Владивостока».

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на встрече со студентами МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не наш принцип — отгораживаться стеной от какой-то части континента. Мы всегда исходим из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты и для западной части нашего континента, когда и если (надеюсь, что когда) они перестанут считать себя «золотым миллиардом», «цветущим садом, окруженным джунглями». Вы все знаете, насколько «скромны» эти люди, и как они рассуждают и об истории, и о своем нынешнем месте. Жизнь научит», – сказал Лавров.

Он посоветовал публицистам не тратить много времени «на каждый чих» Запада и выразил надежду на то, что в Европе «в ходе того, что там называется демократическим процессом» поднимут голову здоровые силы, хотя «им мешают».