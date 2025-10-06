Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Латышские националисты пытаются стереть из народной памяти немецкую оккупацию, подменив её советской.

Об этом на встрече «Новороссия вчера, сегодня и завтра» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я как-то был в Риге, заходил в Музей Красных латышских стрелков – это которые в Революции воевали за Красную армию. А сейчас они сделали из него Музей оккупации – ещё в начале 2000-х я заходил туда, а про немецкую оккупацию – один маленький стенд. А всё остальное – советская оккупация. Как НКВД гнобили, выселяли латышей. А то, что уничтожено 400 тысяч человек, немцами и самими латышами, об том они молчат», – сказал Мягков.

Историк подчеркнул, что сейчас и украинцы почитают тех, кто при жизни их убивал.