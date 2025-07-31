Латынина: У Трампа и ЕС консенсус – спасать Зеленского нет смысла

Максим Столяров.  
31.07.2025 15:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Политика, Скандал, Украина


Страны ЕС посмотрели на украинский фронт и решили, что погорячились, когда пообещали перехватить американскую инициативу и накачивать Киев оружием за свои деньги.

Об этом в эфире канадского канала «Радио Вера» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС посмотрели на украинский фронт и решили, что погорячились, когда пообещали перехватить американскую...

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«Думаю, стратегически дело в другом. Что после того, как Трамп отказался поставлять оружие на фронт на халяву, а европейцы – после того, как они себя били в грудь и говорили, как нам дорога Украина, и мы готовы воевать много лет. Я сама это воспринимала всерьёз, но это был элемент блефа и давления на Путина, чтобы он закруглялся. Так вот, европейцы поняли, что они не будут оплачивать американское оружие, что дела на фронте очень плохи, что всё может посыпаться, и в такой ситуации важно быстренько отскочить. И сказать, что мы спасли прекрасную Украину, но вы знаете, тут Зеленский оказался коррупционером, авторитарным лидером, это всё его проблемы», – сказала Латынина.

Она считает, что Зеленского не собираются менять.

«Потому что менять будет не на что, там будет всё рассыпаться, будет какая-нибудь Руина. Но на него собираются сваливать всю вину.

Потому что это уникальная ситуация, когда западная пресса не замечала ни ТЦК, ни коррупции, ни непостроенных укреплений, ни госзаказы, деньги на которые чудесным образом исчезли, ничего в упор люди не видели. И вдруг – раз тебе, из-за НАБУ поднялось такое», – рассуждает либералка.

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