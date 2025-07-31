Латынина: У Трампа и ЕС консенсус – спасать Зеленского нет смысла

Страны ЕС посмотрели на украинский фронт и решили, что погорячились, когда пообещали перехватить американскую инициативу и накачивать Киев оружием за свои деньги.

Об этом в эфире канадского канала «Радио Вера» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, стратегически дело в другом. Что после того, как Трамп отказался поставлять оружие на фронт на халяву, а европейцы – после того, как они себя били в грудь и говорили, как нам дорога Украина, и мы готовы воевать много лет. Я сама это воспринимала всерьёз, но это был элемент блефа и давления на Путина, чтобы он закруглялся. Так вот, европейцы поняли, что они не будут оплачивать американское оружие, что дела на фронте очень плохи, что всё может посыпаться, и в такой ситуации важно быстренько отскочить. И сказать, что мы спасли прекрасную Украину, но вы знаете, тут Зеленский оказался коррупционером, авторитарным лидером, это всё его проблемы», – сказала Латынина.

Она считает, что Зеленского не собираются менять.