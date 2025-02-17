Латынина переобулась в прыжке: Я ошибалась. Путин строит сильную Россию

Российские либералы ошибались, критикуя Владимира Путина.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все ошибались, особенно в начале войны. А вот обратите внимание, что некоторые очень громко говорили в начале войны, осуждали ту же самую войну, теперь просто молчат. Потому что не хотят лезть в пекло. Мне терять нечего, я, за словом, в карман не лезу. Честно говорю, что в начале войны ошибалась. Более того, я даже могу честно сказать, что недооценивала Путина. Видимо, как и Алексей Навальный, мы все привыкли видеть образ коррупционера, который строит дворец в Геленджике.

Судя по всему, у Путина есть какие-то очень твёрдые представления о том, как должна быть организована Россия, о том, как Россия должна расширяться, о том, как Россия должна вернуться, если не к историческим границам Российской империи, то во всяком случае вернуть себе хотя бы частично то место в мире, которое она занимала и которое утратила, заметим, исключительно благодаря собственной глупости.

Благодаря сначала царю Николаю II, который влез в безумную войну, потом благодаря большевикам и, наконец, потом благодаря Горбачёву, который был недостаточно силён, и Ельцину, который хотел положить кусок страны себе в карман, не задумываясь, что он при этом вдребезги разбивает сосуд, который создавался столетиями. Большой проект, который был способен на что-то большее, чем на то, чтобы в течение потом 30 лет после раскола этого большого проекта самые удачливые занимались приватизацией профсоюзных санаториев, а другие, получившие хорошее образование физики, биологи, математики, просто нафиг уезжали из страны», – заявила Латынина.