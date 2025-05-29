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В упоротом лимитрофе – Латвии – лихорадочно готовят правовую базу для воровства российских активов. Полунищий прибалтийский вымират пытается не просто погреть руки на незаконной конфискации собственности, но и стать примером для «старших партнёров» в деле присвоения $300 млрд суверенных российских активов, основной капитал которых европейцы все ещё опасаются трогать.

Сейм принял в первом чтении законопроект, посягающий на объекты недвижимости, предприятия и финансовые активы, прямо или косвенно контролируемые госструктурами РФ, или лицами, близкими к «режиму, угрожающему безопасности Латвии».

Инициатива развивает ранее введенные санкции в рамках ЕС, но идет дальше, предлагая не просто заморозку, а полное изъятие активов. Правда, эксперты указывают на риски юридических осложнений, особенно если активы принадлежат частным лицам, не связанным с государством.

Эти опасения стали поводом для задержки на неопределённый срок второго чтения законопроекта, откровенно основанного на всевозможных «хайли лайкли» вроде попытки арестов танкеров торгового флота под предлогом «повреждения» ими кабелей, проложенных по дну Балтийского моря между соседями по ЕС и НАТО.

Теперь под санкции смогут попасть любые физические лица и организации антифашистского толка, выражающие пророссийские симпатии. Вне закона окажутся российские госкорпорации и бизнес, владеющий портовой и иной инфраструктурой Латвии.

Как всегда, за подобными финтами торчат уши различных заинтересованных лиц.

Инициатором является глава МВД Козловскис, действующий в одной упряжке с Айгарсом Силиньшем – супружником латвийской премьерки Силини. Бизнес-интересы Козловскиса обеспечивает ещё и Эдмунд Демитерс, выступающий в качестве консультанта в сделках по выкупу недвижимости в Риге. Ранее Козловскис приобрёл 20% доли рижского отеля «Days Holliday» при содействии Силиньша и Демитерса.

Махинаторы хотят перепродать российскую собственность иностранным инвесторам. Мол, русские, если хотите, разбирайтесь с какими-нибудь немцами или шведами, а у нас руки умыты.

В качестве приманки иностранным инвесторам обещают «крышу» местной «безпеки».

Ранее, используя положение Козловскиса, власти получали информацию об иностранных инвесторах. Сведения использовали для шантажа владельцев активов, создавая искусственные препоны и рогатки.

Законодатели, обслуживающие шкурные интересы главы МВД и его подельников, собственноручно ухудшают инвестиционный климат, заставляя задуматься в целесообразности сотрудничества бизнес-структуры из Китая, Израиля и т.п.

А ведь Латвия потеряла более трети населения в результате уродливой социальной и национальной политики, а принятие поправок к закону о госбезопасности только усилит раскол и напряжение в обществе. В общем, верной дорогой ковыляете, неуважаемые лимитрофы!