Кустурица: «Германию превращают в новый военный проект Запада против России»

Западная русофобия – явление довольно прагматичное, уши которого растут с распределения мировых ресурсов.

Об этом всемирно известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русофобия – это, можно сказать, минералофобия. Потому что они хотят ваши минералы. Всё, что они хотят – чего у них нет. Есть мой друг Варуфакис, который написал, что Германия сейчас – это военный проект.

И когда я говорил с моими друзьями, которые там работают, они мне сказали – да. Там уже Volkswagen, BMW – всё что было их самое важное в мире, этого уже нет в той мере, как это было», – сказал серб.