Курт Волкер: Западное полушарие – американское, а вот Россия постсоветское пространство не получит
Многие рассматривают действия США в Венесуэле как возможное подтверждение тайных договоренностей о «разделе сфер влияния». Однако Дональд Трамп вряд ли признает за Россией право на постсоветское пространство – точно так же, как и Китай не получит монопольное влияние во всей юго-восточной Азии.
Об этом каналу «Kyiv Independent» заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Волкер полагает, что силовые действия США беспокоят европейцев, однако «они не верят», что американцы пойдут на аннексию Гренландии.
«Их беспокоит сам образ мышления и то, что такие разговоры вообще ведутся, потому что это создает мировой порядок, основанный на сферах влияния, что неоправданно усиливает роль Китая и России, что вызывает беспокойство у европейцев», – сказал Волкер.
На вопрос, что это будет означать для Украины или Тайваня, американский дипломат ответил: «это не ясно».
«Трамп явно говорит о сфере влияния США в Западном полушарии. Сомневаюсь, что он согласится с тем, что Китай имеет сферу влияния на всю Восточную Азию. То же самое с Ираном на Ближнем Востоке. И поэтому не понятно, как он собирается вести себя с Путиным и реагировать на его заявления о том, что у него есть сфера влияния в Европе. В которую входит не только Украина, но и страны НАТО, ЕС.
Пока мы не видели, чтобы Трамп был готов решительно противостоять региональным амбициям Путина. Но я думаю, что мы приближаемся к этому моменту, и надеюсь, что вместо того, чтобы признавать Украину частью сферы влияния России, он начнёт оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну», – сказал Волкер.
