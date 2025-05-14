Курт Волкер: «Тональность Вашингтона меняется, Путин требует слишком много!»

Вадим Москаленко.  
14.05.2025 23:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Нужно давлением и санкциями вынуждать Москву принять «полное и немедленное» прекращение огня.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «DW», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно давлением и санкциями вынуждать Москву принять «полное и немедленное» прекращение огня. Об этом...

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Он прокомментировал слова Трампа, который назвал «незахват всей Украины уже уступкой» России.

«Мне кажется, президент Трамп уже жалеет об этих словах, потому что согласиться на «не пытаться захватить дом своего соседа» явно не является уступкой. Это ни о чём. И вы правы, на Украину оказывается большое давление.

Я думаю, сейчас мы уже на этапе, когда украинские и американские интересы очень тесно согласованы, и это помогло продемонстрировать, что именно Путин хочет продолжения этой войны»,– трепался Волкер.

Он добавил, что «тональность в Вашингтоне» якобы начинает меняться.

«Нам нужно больше давить на Путина, он просит слишком много. Нужно усилить санкции, включая вторичные, нам нужно вынудить его осознать, что сейчас именно он должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня», – воинствовал экс-спецпредставитель.

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