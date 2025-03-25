«Курск». Глава из новой книги Андрея Пинчука

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«ПолитНавигатор» публикует главу из новой книги Михаила Головлева «Хроники спецоперации: Клаузевиц и кот». Она явилась продолжением другой книги, посвященной спецоперации, ее началу – «СВО. Клаузевиц и пустота».

Как давно уже известно, Михаил Головлев – это псевдоним полковника Андрея Пинчука, основателя и руководителя Министерства госбезопасности ДНР в 2014-2015 годах. В настоящий момент он занимает пост исполнительного директора Союза добровольцев Донбасса.

В 2022 году после начала СВО ушел на фронт, где воевал в Харьковской области. В 2023 году стал командиром добровольческого отряда – БАРС-13, которым в районе Бахмута командовал целый год. Новая книга как раз анализирует личный опыт командования этим боевым подразделением. Клаузевиц – это прусский военный теоретик XIX века, а кот – это кот по кличке «Сварщик» (получил ее из-за больных глаз), который прибился к отряду.

Редакция выбрала для публикации главу «Курск» в связи с последними событиями в этой области, где российская армия практически разгромила украинскую группировку, вошедшую в Суджанский район в августе прошлого года. В ней анализируются причины украинского прорыва и ход боевых действий летом-осенью прошлого года.

…Украина не была бы Украиной, если бы после неудачи с контрнаступом и выводов о стратегической обреченности таких сценариев не предприняла ещё одну попытку.

С конца весны 2024 года началась работа по подготовке нового «контрнаступа». С этого времени регулярные заявления о плачевном положении ВСУ в значительной мере были направлены на камуфлирование подготовки свежих ударных сил путем комплектования 16 новых бригад, в два этапа по 8, в том числе из так называемой «150-й серии».

Приоритетным направлением рассматривался Энергодар как условие овладения Запорожской АЭС, отвлекающие удары — Харьковский участок, а также российское приграничье — Брянская, Белгородская, Курская области.

Ключевые цели: военно-политическая — «сильная переговорная позиция»; военно-стратегическая — снижение доминирующего российского наступательного давления на передовой.

***

5 августа 2024 года Зеленский заявил: «Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны». Это заявление стало символическим сигналом к началу операции.

В ночь с 5-го на 6 августа, около 5 утра украинские войска начали операцию по захвату населенных пунктов Курской области.

Первоначальные силы — до тысячи человек, с различными средствами поддержки, бронетехникой, ПВО, БПЛА. В дальнейшем прибывали резервы.

Первый удар приняли российские пограничники, в том числе срочники. Из-за отсутствия полноценных средств общевойсковой обороны и резервов второй линии, они были быстро смяты, некоторые взяты в плен.

Как позже заявлял главком ВСУ Сырский: «курский участок был выбран потому, что был самым слабым местом российской обороны».

***

Фактически Курская операция стала демонстрацией конкуренции маневренной войны, к которой тяготели Украина и её западные помощники, и позиционной, символизирующей российские подходы.

Таким образом Украина постаралась на практике продемонстрировать современные решения по выходу из позиционного тупика, изначально реализовав специфический и сложный маневр сухопутной войны — прорыв.

Ранее, при «контрнаступе-2023» российская концепция показала большую устойчивость и эффективность.

Перед проведением операции украинским генштабом проведена работа над ошибками «контрнаступа-2023».

Были учтены выводы о вреде затягивания планирования, что ранее привело к утечкам информации, пересмотрены подходы к привлекаемому личному составу, бронетехнике. Отказались от ударов по нескольким направлениям.

Операция проводилась быстро, с созданием дезинформационной завесы.

Важным аспектом планирования стала разведка, осуществленная как техническими средствами, так и с помощью маршрутирования и размещения агентуры в местах планируемого продвижения, изучение этих маршрутов. Фактически операция стала комбинацией «харьковской перегруппировки — 2022» и «контрнаступа-2023».

***

В итоге:

1.Произошел отказ от директивного генерального плана в пользу гибкой вариативности. Замысел операции был разделен на тактический, оперативный, стратегический и политический уровни. Первоначальная оперативно-тактическая задача сводилась к прорыву укреплений государственной границы, продвижению и захвату российских территорий Курской области в направлении городов Суджа, Рыльск, Льгов, закреплении по реке Сейм.

Курское наступление было одним из сценариев, прощупывающих и отвлекающих действий и при частичной или полной неудаче предполагались дальнейшие удары на Белгородском, Брянском, Крымском направлениях, операции по завладению Запорожской АЭС. Одним из подтверждений этому является попытка параллельного Курскому наступлению захвата Кинбурнской косы. Однако в итоге отвлекающий и прощупывающий удар стал основным.

Цели операции:

1.Растягивание российских сил, снижение давления на ЛБС, осознание неспособности полноценного сдерживания российского продвижения и как следствие, попытка снятия угроз прорывов, в первую очередь, на волчанско- харьковском и донецком направлениях с помощью переноса активных боев и резервов к ним.

2.Усиление переговорных позиций.

3. Провоцирование внутрироссийской общественно-политической дестабилизации.

4.Поддержка американской перевыборной президентской кампании путем демонстрации успешности американских инвестиций в антироссийское украинское противостояние.

5.Попытка использования боевых действий на «старой» территории России как обоснования запроса у Запада возможности нанесения ударов дальнобойным западным вооружением вглубь российской территории.

6.Стимулирование угасающих патриотических настроений украинского общества. Перекрытие падения рейтингов, сомнений в легитимности правительства Зеленского и последующих протестных процессов. Обоснование понижения призывного возраста.

7.Перезагрузка «веры в Украину» в западном сообществе и элитах.

8.Следствие из п. 7 — купирование давления на Украину по принуждению к невыгодным для неё переговорам.

9.Давление на направление Курской АЭС как фактор переговоров по Запорожской АЭС.

10.Пополнение «обменного фонда» с учетом информации о силах обороны российской границы в основном из неопытных срочников и не готовых к общевойсковому бою правоохранителей.

11.«Прививка» от принудительной заморозки по фактической линии боевого соприкосновения, так как «Курская авантюра» перебрасывает проблему саботирования международных инициатив на российскую сторону, которая вынуждена отказываться от согласований ЛБС, пока она будет проходить по «старой» российской территории.

12.Упредительный удар для сдерживания российской атаки на Сумском направлении.

***

Основным направлением украинской операции стал город Суджа.

Выбор был обоснован рядом факторов:

1.Город расположен в низине по отношению к продвижению украинских сил.

2.Является важным логистическим, в том числе, железнодорожным узлом снабжения российской группировки «Север», контроль над ним позволял дестабилизировать снабжение российских харьковских сил.

3.В Суджанском районе расположена в дальнейшем захваченная международная газораспределительная станция «Суджа», обеспечивающая транзит российского газа в Европу не менее 30 миллионов кубометров газа. Уже после нападения, на 18 августа объём транзита составил 42 миллиона кубометров.

4.В обозримой досягаемости от Суджи располагался ряд крупных российских городов, Курская атомная станция, куда вели хорошие транспортные магистрали.

***

Начало украинской операции было разделено на этапы:

1.Накопление и активное перемещение украинских сил вдоль границы с целью введения в заблуждение российского командования, сокрытия реальных планов. Размещение новых сил проводилось под легендой подготовки обороны от российского наступления на Сумы. Вероятно, именно эта дезинформация и была воспринята российским командованием как повод к успокоению. Ротация свежих наступательных сил была начата примерно за две недели до начала операции и продолжалась следующие десять дней.

В это время с личным составом проведены целевые занятия по изучению местности Курской области, направлений движения, разбивка на самостоятельные группы, проработка систем связи.

2.Усиление работы в отношении российских средств БПЛА, постепенное наращивание украинского воздушного присутствия беспилотников различных типов.

3.Одновременно с этим укрепление передовых станций РЭБ.

4.Нанесение ударов артилерией, ракетными комплексами, танковыми орудиями по российским укреплениям.

5.Рывок штурмовой пехоты.

6.Приближение к ЛБС мобильных комплексов ПВО, что позволило понизить активность российской авиации. В первые две недели после начала операции, у границы было уничтожено три украинских РСЗО HIMARS, IRIS-T, элементы пусковой установки Patriot. При этом свою обеспечивающую роль они сыграли. К примеру, в первые же сутки был сбит российский вертолет Ка-52.

7.Предварительное «прощупывание» территории силами ДРГ.

8.Важной составляющей тактики стали обходы укрепленных российских позиций, разделение на мобильные автономные группы, передовые отряды с последующим подтягиванием основных сил

Особенности операции:

1.Проводилась силами войсковых подразделений, в отличие от предыдущих попыток атак на Белгородскую область от имени «российских повстанцев».

2.Операция спланирована в режиме мобильной маневренной войны «тактикой осьминога», когда просачивание и накопление осуществляется через несколько локальных брешей, после чего в разные стороны распускаются щупальца.

3.Конспирация. Проведена серьезная работа по недопущению утечек. В отличие от «контрнаступа», в СМИ и публичных выступлениях украинских и западных деятелей отсутствовала официальная публичная аннотация. Однако аналитические материалы и заявления, предсказывающие новую попытку контрнаступа, в СМИ звучали.

4.Одним из главных инструментов стала скорость боевых задач. При выборе: дать бойцам с передовой отдохнуть и подготовиться или использовать обстрелянные, но уставшие части, в отличие от «контрнаступа-2023» был сделан выбор в пользу внезапности.

5.Рекогносцировка, разведка, тактический маневр. После тщательной разведки, местом прорыва границы выбраны зоны расположения срочников и пограничников в минимально достаточном их количестве. На основании выводов по итогам контрнаступа о нецелесообразности первого удара обученными, но неопытными солдатами, в прорыв были брошены бойцы с передовой, атаковавшие российский необстрелянный состав.

Усталость бойцов компенсировалась моральным подъёмом в связи со сменой тяжелой статичной обстановки, где им приходилось противостоять наступлению опытных российских сил на ограниченных участках местности. Часть штурмовиков за месяц до наступления в рамках программы «OperationInterflex» прошли подготовку в европейских странах, в частности в Англии и Испании. За несколько дней до удара командующий ВСУ Сырский провел в Сумах совещание по боеготовности.

6.Информационно-психологическое сопровождение. Одновременно с началом наступления было инициировано мощное информационное сопровождение. Паблики наполнили фальшивые ролики, формирующие сообщения, нацеленные на инициирование паники, ложные сведения о направлениях и динамике атак.

В качестве площадок использовалось множество телеграм- каналов, созданных заранее и до этого имитирующих пророссийскую повестку. Учтены выводы относительно российских мобильных действий в начале СВО. Летучие украинские отряды метались от населенного пункта к другим, подавляя сопротивление и первоначально создавая иллюзию тотального контроля.

7.После первого прорыва, силы закрепления размещались в подавленных российских опорниках, что упрощало формирование украинских оборонительных позиций.

8.Активное сопровождение оказывалось мобильными группами операторов ударных дронов.

9.К 9 августа стала поступать информация о поддержке наступающей группировки низколетящими вертолетами Ми 17В.

10.По российским военным колоннам наносились удары системами «Хаймарс».

11.Резким рывком осуществлялся выход на оперативный простор, где уже не было сил российской обороны.

12.Изоляция театра военных действий. Данный вопрос стал одним из основных элементов украинского планирования. На тыловой стороне украинского наступления была организована оборона отдельно выделенными украинскими подразделениями по ранее построенной российской «линии Суровикина». В основной передовой зоне боестолкновений, ВСУ в приоритетном порядке взяли под контроль ключевые дорожные магистрали. После этого, перейдя к этапу закрепления и обороны захваченных позиций, 16 августа высокоточными ударами РСЗО HIMARS уничтожили два ключевых моста в населенных пунктах Глушково и Званное, через которые могло осуществляться продвижение российских сил. 19 августа был уничтожен последний, третий мост через реку Сейм в селе Карыж и нанесен повторный удар по мосту Званное, что создало условия к выстраиванию украинской обороны по водной преграде. Кроме этого, довольно узкая территория между рекой и украинской границей позволяла зажимать российские войска в клещи, создавая риск окружения и огневых мешков.

13.Наступление сопровождалось мощными DDOS-атаками, дезорганизующими как системы управления, так и мобильную связь, которая в отсутствие гарантированных систем закрытой связи зачастую обеспечивала взаимодействие и управление российскими подразделениями. С этой же целью группы украинских ДРГ подорвали ряд вышек мобильной связи.

14.Украинские боевые группы для связи, помимо работающих в приграничье станций «Старлинк», использовали мобильные трекеры «ShoutTS» с системами спутниковой связи Iridium, совмещающие в себе функции GPS-трекера и двустороннего спутникового пейджера. Данный гаджет позволял коррективы движения групп по онлайн-картам.

15.После занятия позиций, украинские силы провели спешное инженерное оборудование позиций.

***

Силами вторжения изначально стали сводные подразделения 22-й, 88-й, 116-й, 61-й механизированных бригад ВСУ, усиленные в дальнейшем резервами 82-й, десантных бригад, 80-й и 5-й десантно- штурмовых бригад, 151-й бригады территориальной обороны, 41-й и 115-й ОМБР, отрядами спецназа ГУР и ССО, изначально количеством до 3 тысяч человек.

В общей сложности было привлечено около десяти батальонов из восьми общеармейских, десантных и территориальных украинских бригад с приданными специальными подразделениями. Они привлекались не в полном составе, а, в основном, отдельными батальонами и группами и были объединены в оперативную группу «Дельта».

Обособленные подразделения двигались по отдельным направлениям. Так, 80-я бригада — на запад, к Малой Лохне, 82-я — на восток, к селу Большое Солдатское.

В течение последующих десяти суток их количество было увеличено до 6 тысяч. Ещё около 4 тыс. бойцов было введено на российско-украинский участок со стороны Сумской области для поддержки наступления и недопущения российского обхода в тылу наступающих по госгранице.

Личный состав украинской операции был разделен на мобильные штурмовые группы, резервы и силы закрепления, что соответствовало основам военной теории.

Подразделения имели поддержку бронетехникой.

Общую артиллерийскую поддержку оказывала 26-я артиллерийская бригада, в основном гаубицами Krab.

Изначально им противодействовали подразделения российской группировки «Север», территориальной обороны, пограничники, в дальнейшем усиленные различными спецназами.

Первоначальный удар осуществлялся рывком на максимальную глубину со сковыванием российских оборонительных позиций.

Ход событий:

Отличительными особенностями украинской бронетехники стало нанесение изображения отличительных знаков — треугольников.

Изначальной точкой захода стал стык населенных пунктов Николаево-Дарьино, Свердликово и Любимовка, Слобода Гончаровка в направлении Куриловки и деревни Новый Путь, к западу от Курского выступа.

Место выбрано с учетом ряда факторов: географически короткая точка подскока от основных украинских сил — 8–9 км, слабо укрепленная территория, предварительная разведка о составе российских сил обороны.

Нельзя говорить, что здесь отсутствовали инженерные защитные сооружения. Общее оборудование заградительных позиций было проведено.

Однако они были оборудованы не как основное средство предотвращения, а как зона понижения мобильности нарушителей госграницы, после чего должно было прибывать усиление.

По этой причине передовые украинские силы прорыва изначально понесли довольно значительные потери, столкнувшись на отдельных участках с упорным сопротивлением. В силу разной подготовки и слаженности, некоторые украинские подразделения несли потери от дружественного огня, другие заблудились, фиксировались столкновения транспорта ВСУ. Но в целом план прорыва работал.

Одновременно к границе были подтянуты украинские зенитно-ракетные комплексы, существенно повлиявшие на возможность российских авиаударов.

При этом вторая линия российской обороны фактически отсутствовала.

Важной частью замысла была задача взятия под контроль Глушковского района Курской области.

Рейдовые группы перемещались по трассе Н-07 Киев-Сумы с выходом на Суджу. Последующие бои локализовались вокруг курской трассы Р-200.

ВСУ использовали заранее подготовленные инженерные средства прорыва и разминирования.

На 7 августа украинские силы зашли в Суджу, город оказался разделён между противоборствующими сторонами с постепенным выдавливанием российских подразделений.

С вечера 7-го августа предпринимались попытки выдвижения в сторону Беловского района, города Рыльск через село Коренево, но ВСУ увязли в боях с российскими частями.

Российские укрепления были оборудованы в районе Мартыновки и Коренево. Именно Коренево (разделенное речкой на село и поселок) приобрело важное тактическое значение, так как становилось опорной преградой перемещений по трассе. Бои за него продолжились в последующее время. Так, само село было захвачено украинской армией 20 августа, откуда ВСУ были выбиты 29-го.

Ключевыми направлениями движения и атак стали направления Суджа-Снягость, Коренево-Рыльск, Льгов-Курчатов.

Уже на 8 августа ВСУ частично или полностью контролировали не менее 350 километров Курской области. На вечер 8 августа под полным или частичным контролем ВСУ находилось более 15 населённых пунктов Курской области.

К 8 августа к Судже и окрестностям стали прибывать российские подкрепления. Разворачивание российских армейских подразделений потребовало времени.

К 9 августа продолжились бои за село Октябрьское Рыльского района, Мартыновку под Суджей.

К вечеру 9 августа украинская сторона начала наносить удары по электроподстанциям, уничтожая обеспечивающую инфраструктуру.

Дальнейшие события выстраивались из российских усилий по стабилизации линии боевого соприкосновения, зачисток плохо укрепленных позиций, населенных пунктов и противоходом — украинских операций по нарушению российской логистики, максимально возможному продвижению, взятию под контроль ключевых коммуникаций.

Спустя две недели, бои развивались на Кореневском и Глушковском направлениях, что стало возможным после поражения мостов, улучшив тактическое положение ВСУ и затруднив российский маневр.

Также бои шли в районе поселка Теткино, в направлении Рыльска. ВСУ продолжали концентрировать удары на Мартыновке.

Таким образом ВСУ закреплялись на обширной территории Курской области, купировали российские контратаки и при этом сохраняли давление на стратегических направлениях российских городов.

***

Фактически именно к 9 августа российская армия начала полноценное противодействие наступающим силам.

К этому времени зона контроля ВСУ представляла собой г-образный плацдарм с крайними точками «Горналь-Журавка-Апанасовка-Зеленый Шлях- Суджа» и тремя вытянутыми узкими щупальцами в направлениях Корнеево (до Рыльска 20 км), Черемошки (до Льгова 10 км) и Борщень (до Курска 50 км).

В дальнейшем зона вторжения расширялась, постепенно приобретая неровную пирамидальную форму с основой со стороны российско-украинской границы.

Отдельные боевые группы ВСУ разделились в разные стороны. Они концентрировались вокруг трассы Рыльск-Суджа-Корнеево с попытками движения в сторону Тетекино, города Льгов, продвинувшись к селу Анастасьевка.

Далее украинские силы зашли в села Красная Лохня, Богдановка, Княжий, вышли к поселкам Снягость, Мироновке, частично взяв их под контроль.

Постепенно формировалась логика движения в сторону города Курчатов, к расположенной там Курской атомной электростанции на расстоянии около 60 км от Суджи, что в большей степени представлялось фактором угрожающего давления, чем попыткой захвата.

Из-за отсутствия на направлениях движения ранее подготовленных полноценных укрепленных оборонительных позиций, российская армия была вынуждена противодействовать в режиме маневренной обороны и встречных боев, что неизбежно понижало устойчивость.

С учетом наличия хорошей системы дорог, но при этом слабых проездных альтернатив, ВСУ организовали контроль магистралей, что резко усложнило обходы российскими войсками.

***

Ряд российских подразделений попали в полуокружение. При продвижении ВСУ к деревне Леонидово и селу Любимовка 7–8 августа российские войска предприняли неудачную попытку контратаки, при этом попытавшись взять противника в огневые мешки в районе сел Любимовка и Новоивановка.

Серьёзное поражение личному составу украинских войск нанесено под селом Коренево.

В ответ, в ночь с 8-го на 9 августа с использованием значительного количества боевых украинских БПЛА был атакован военный аэродром «Липецк-2».

В первую очередь удар был направлен на уничтожение самолетов и инфраструктуры, наносящих удары по группировке ВСУ, а также запасам управляемых авиабомб, что являлось целевой поддержкой украинской операции.

После удара в Липецке был введен режим ЧП, далее последовало объявление контртеррористической операции.

ВСУ продолжали удары по прилегающим к территории прорыва аэродромам с целью снижения активности российской боевой авиации. В ночь с 21-го на 22 августа была совершена массированная атака на аэродром «Мариновка» города Калач-на-Дону Волгоградской области.

***

Дальнейшее продвижение сталкивалось всё с большим и организованным сопротивлением, наращиванием российских ударов по резервам.

Так, 18 августа ОТРК «Искандер» с кассетной частью и ударными БПЛА была пресечена попытка переброски украинских резервов на Суджу, что привело к большим потерям ВСУ. Таким образом происходила постепенная стабилизация нового фронта.

Российские подразделения предпринимали усилия по зачистке отдельных населенных пунктов. Связано это было с тем, что линия боев была рваной, расположение противоборствующих сил строилось «слоеным пирогом», что, свою очередь, обуславливалось выстраиванием российской обороны по отдельным участкам и попыткам украинских рывков самостоятельными подразделениями и штурмовыми группами.

***

После первоначального успеха, украинские войска старались не столько продвигаться вглубь российской территории, что делало всё более уязвимой логистику, сколько расширять захваченный плацдарм.

Также предпринимались попытки переноса боевых действий на соседние области.

Так, 21–22 августа ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы в поселке Забрама Климовского района Брянской области силами ротных тактических групп.

В эти же дни 3-я штурмовая бригада ВСУ нанесла наступательные удары в Пологовском районе Запорожской области.

Украинские силы в приоритетном порядке начали формировать плацдарм на участке Комаровка- Кульбаки, тактически удобный для накопления сил и последующих ударов в направлении российских позиций в Глушковке.

Российские войска, осознавая ключевой характер данной позиции, сосредоточились на обороне и нанесении контрударов.

Обстановка всё в большей степени стала тяготеть к позиционной войне, хотя украинские силы и продолжали попытки маневрирования. Однако задача удержания захваченных территорий диктовала свою логику действий. Усиление потребности в артиллерии, подвозе боеприпасов, топлива, размещении инженерных оборонительных средств сужало возможности для маневра.

Причины и предпосылки развития операции:

1.Низкая плотность российских войск. Связано это с тем, что часть военных формирований, входивших в тактическое направление «Курск», ранее была передислоцирована на наступательное направление Волчанск-Липцы и оборону Белгорода. Это, в свою очередь, объяснялось ограниченностью ресурса личного состава и их востребованностью в наступательных операциях. Ни одни инженерные системы обороны не дадут полного результата по противодействию нападению войсковым способом при отсутствии достаточного укомплектования личным составом.

2.Недостатки системы обороны границы, инженерных сооружений.

3.Эффект «хвост виляет собакой». Медиакампания продвижения практически свершившейся российской победы сформировала атмосферу успокоенности, потери бдительности.

4.Высвобождение определенной части украинских подразделений с белорусского направления. Так за месяц до нападения, 13 июля 2024 года президент Белоруссии Лукашенко заявил, что, цитата: «напряженность на границе с Украиной ликвидирована… “После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско‐украинской границы”, — сказал Лукашенко. По его словам, на текущий момент у Белоруссии отсутствуют какие бы то ни было осложнения с Украиной». Вероятно, кулуарные переговоры с Беларусью стали, в том числе, операцией по её использованию «втёмную», и изначально имели одной из целей высвобождение резервов наступления.

5.Слабая организация разведки. По циркулирующим в информационных ресурсах сведениям, за две недели до вторжения, командованию по- ступали некие доклады о накоплении сил противника в приграничье. Здесь следует отметить, что внешние признаки накопления сил не являются исчерпывающей развединформацией. Вопрос в том, с какой регулярностью поступали похожие сведения ранее. Если украинская локация использовалась как хаб и зона укреплений от российского наступления, то такие доклады должны были поступать регулярно и не являются надежным источником. Система разведывательной работы предполагает упреждающее добывание планов в штабах, окружении политической и военной элиты, из иностранных центров, технических каналов.

Хотя западные источники утверждали обратное. К примеру, в сентябре 2024 года издание Guardian опубликовало статью «Россия предвидела вторжение в Курскую область за несколько месяцев, свидетельствуют захваченные документы», где утверждалось, что ВСУ захватили трофеи, из которых следовала осведомленность российской армии об украинских приготовлениях атаки, описывались конкретные украинские действия, такие как подрыв моста через реку Сейм, прорыв на участке Юнаковка-Суджа и т. п., что в дальнейшем и произошло. Если это так, а не информационная активка с определенными целями, то, конечно, возникают вопросы к алгоритмам реакции.

6.В первых изданиях «КиП» указывалось на ключевой фактор военной эффективности в виде систем связи. Предлагались организационные решения. Нерешенность данного вопроса также сыграла свою роль, закономерно нарушив устойчивость обороны и управления.

7.Отсутствие работы по отселению жителей приграничных населенных пунктов после начала украинских провокаций с 2023 года.

8.Избыточная глубина отката на линию государственной границы при «харьковской передислокации — 2022». Фактически линия госграницы была определена зоной разграничения без учета факта полноценного военного столкновения с Украиной. Иначе санитарная зона строилась бы по вынужденным рубежам отката с поправкой на выгодность позиций и располагалась значительно глубже границ украинских территорий.

9.Изолированный характер деятельности российских госорганов в приграничье, без четкого правового статуса прифронтовой территории и недостаточности в этой связи соответствующих подходов, что формировало незаполненные лакуны, которыми и воспользовался противник.

***

После неожиданного украинского рывка, перед Россией по факту стоял выбор: срочная переброска значительно превосходящих сил для вытеснения с российской территории. Чего и добивалась Украина, провоцируя оттягивание сил с ЛБС. Либо постараться купировать зону прорыва, продолжая наступление.

Российским руководством был выбран второй сценарий. Вероятно, предполагалось, что задействование ВСУ резервов в Курске лишает возможности к устойчивому сопротивлению на основных направлениях столкновений.

Это создало условия к сохранению темпов наступления к крупному логистическому центру, городу Покровск, открывающему путь к Днепропетровску и Запорожью, Торецку, расположенному на стратегической возвышенности, поселку Нью-Йорк, Угледару, купянскому направлению, но одновременно, на определенное время позволило ВСУ взять под контроль часть российской территории.

***

10 сентября российские войска перешли к контрударам с концентрацией в Суджакском (хутор Покровский) и Кореневском (н. п. Краснооктябрьское) районах.

115-я бригада морской пехоты, 51-й десантный полк с приданными подразделениями, при поддержке авиации нанесли фланговые удары по западной части украинской группировки — на Пушкинском направлении, выбив ВСУ из примерно десятка сел, в т. ч. Гордеевки, Викторовки, и т. д.

Определенный элемент внезапности российских действий был обеспечен, что позволило достичь тактического продвижения.

Однако украинская сторона в целом оказалась к этому готова, и, перегруппировавшись и отступив, перешла к маневренной обороне, встречным и фланговым атакам. С этой целью фиксировался момент российского выдвижения, растянутости позиций и ресурсов, после чего наносился боковой удар.

Главным итогом российских действий стало пересечение реки Сейм, отладка переправы.

Одновременно российская армия продвинулась к Коренево. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, взяты Обуховка, Снягость и Апанасовка, продолжилось движение в направлении Любимовки, используемой ВСУ как логистический хаб. Теперь уже украинские войска оказались перед угрозой локального котла.

В последующие дни, начиная с 12–13 сентября ВСУ постарались контратаковать на российских флангах в Глушковском районе (Павловка) с целью выхода на станцию Глушковка, у приграничных сел Медвежье и Новый путь, Веселое, проводя отвлекающие и разрезающие атаки. Огневую поддержку осуществляла артиллерия с территории Сумской области.

Манёвренные перемещения и взаимные атакующие действия сторон были направлены на такое же взаимное создание локальных «котлов», окружений и охватов.

Российская армия сконцентрировала усилия по отрезанию группировки ВСУ в Судже и к северу от неё, пытаясь взять ВСУ в «котлы» под Толстым Лугом и Зеленым Шляхом, а ВСУ, в свою очередь, продолжили атаки на западном направлении, в направлении Глушково.

При этом российские силы усилили давление на основной линии боевого соприкосновения (Угледар, Курахово, Торецк, Покровск), постаравшись воспользоваться стягиванием ресурсов на Курское направление.

Российская армия накапливала силы, периодически переходя в контратаки, как это было 10 октября 2024 года, когда были предприняты попытки взятия под контроль дорог севернее Суджи и освобождении в этой связи населенных пунктов Зеленый Шлях и Малая Локня (так называемый левый фланг). ВСУ отвечали свежими подкреплениями, наращивая удары в районе Любимовки.

То есть происходили взаимные контратакующие действия, когда российские войска двигались севернее, а ВСУ — южнее.

В итоге бои вновь стали уходить в относительно- позиционное состояние с накоплением сторонами сил и периодическими активизациями.

Присутствовало понимание, что ВСУ будут постепенно оттеснены и зачищены с курской территории. Но фактор Курска позволял теперь Украине политические заявления, торги о перспективах и форматах переговоров, внутриукраинскую мобилизационную перезагрузку.