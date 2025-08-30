Курица с отрубленной головой терпит поражение – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад ничего не может поделать с Глобальным Югом, который стал новым центром силы на планете.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Россию журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов.

«Если Россия, Китай, Индия не объединятся (это слишком громко), а просто начнут системные усилия в отношении создания треугольника, который позволяет каждому из них быть более устойчивым перед лицом американской односторонней политики, и Америке, и Западу мало не покажется», – считает экс-советник ОП.

По его словам, в противостоянии с Глобальным Югом Запад проигрывает, и у него нет ответа.