Кулеба: Путин будет переть вперед на земле и в воздухе

Игорь Шкапа.  
12.01.2026 12:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 845
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Для России нет смысла соглашаться на перемирие в нынешних условиях.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью близкому к соросятне антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, кандидатура которого, по информации СМИ, рассматривается на должность главы СВР и который на днях провел встречу с диктатором Зеленским. 

Экс-министр в принципе позитивно оценивает, что в ходе мирных переговоров зафиксированы определенные позиции сторон.

«Но при этом я считаю, что до конца зимы никакой договоренности с русскими о прекращении огня не будет по одной простой причине – а зачем они все разваливали в энергетике, в экономике под зиму, чтобы вдруг остановиться? Ясно, что это не их стратегия. Поэтому война будет продолжаться», – сказал дипломат.

По его мнению, «следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля», а потом уже летом и снова в конце зимы.

Он считает, что у России еще вполне хватает сил для продолжения СВО.

«У них есть поджимающие факторы, но это еще не тот уровень давления, который заставляет Путина серьезно пересматривать переговорную позицию. Там становится хуже по экономике, и это главный фактор. Но у них ещё есть резерв – Китай. Поэтому я думаю, что сегодня интереса прекращать огонь, не выполнив задачу по Донецкой области, у Путина нет.

Но переговорный трек будет продолжаться в дальнейшем: «Да-да, давайте поговорим, мы бы хотели здесь так и так». И в то же время Путин будет переть вперед на земле и в воздухе», – уверен Кулеба.

