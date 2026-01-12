Вопреки надеждам украинцев, НАТО не станет воевать с Россией ради Киева.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью близкому к укро-соросятне антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, кандидатура которого, по информации СМИ, рассматривается на должность главы СВР и который на днях провел встречу с диктатором Зеленским.

Интервьюер, отметив, что «США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 [устава НАТО]», поинтересовалась, означает ли это, что они «будут воевать за наше государство».

«Нет, не означает. Миф о статье 5 держится на двух факторах. Первый: никто никогда не испытывал статью 5. Есть красивая легенда: «Раз на нас за 70 лет никто не напал, значит, статья 5 работает». Может, это и правда, а может и нет. Это как шансы встретить слона на улице: 50% на 50% – можете встретить, а можете и не встретить. А второй миф держится на полном непонимании людьми того, что написано в статье 5. Там не написано, что если на Романа нападут, то Дмитрий будет биться вместе с Романом против нападающего. Там написано: если на Романа нападут, то Дмитрий и все присутствующие сейчас в этой комнате сделают, кто что может для того, чтобы помочь Роману. Вот в таком ключе отражение статьи 5 возможно», – сказал экс-министр.

По его словам, поэтому Зеленский и требует, чтобы в гарантиях были прописаны четкие сроки и объемы, а не просто декларации в духе «мы что-то сделаем».