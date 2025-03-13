Кто управляет Трампом и кто хозяева будущего президента Илона Маска

Многие обратили внимание на то, как себя вёл сын Илона Маска во время пресс-конференции своего отца, которая проходила в Овальном кабинете Белого дома в присутствии Трампа. Что демонстрирует нам не только уровень «интеллигентной» воспитанности западного общества, но и показывает отношение транснациональных корпораций к персоне нового президента США.

Об этом в авторской колонке для «ПН» рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Если коротко, то во время данного мероприятия младший Маск корчил рожицы, перебивал отца, ковырял в носу и вытирал палец о стол 19 века, за которым в это время сидел Трамп. Что было бы, мягко говоря, неуместно даже для американских «реднеков» из какого-нибудь заброшенного шахтёрского городка, где за такие выходки любой карапуз получил бы по самое небалуйся.

У него не было при себе личного микрофона, но это не помешало многим из присутствующих в зале расслышать слова в адрес Трампа:

«Я хочу, чтобы ты заткнулся» и «Ты не президент, лучше бы ты шёл отсюда».

Есть ли у почти пятилетнего дошкольника мнение относительно легитимности Трампа? Разумеется нет. Ребёнок такого возраста может говорить подобные вещи лишь повторяя за взрослыми, с которыми он проводит больше всего времени. То есть, со своим отцом, который скорее всего говорит подобное при сыне, а возможно даже лично Трампу вне поля зрения камер. Ведь Маск вложил в предвыборную кампанию Трампа до $290 млн, чем помог совершить ещё один за последние 130 лет случай, когда президент был избран на второй срок с перерывом.

Так кто кого контролирует? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться, кто такой на самом деле Илон Маск? Показной гений, миллиардер, плейбой, филантроп? А может быть действительно «человек, который сам себя создал»?

КАРЬЕРА

Вопреки всеобщему заблуждению Маск вырос в очень богатой семье из ЮАР. Его отец владел изумрудными шахтами в Замбии, поэтому слезливые истории о его трудном детстве – это миф. Чего говорить о первой работе Маска, на которой он за $18 долларов в день якобы таскал землю в котельную. Да и зачем в котельной земля – тоже вопрос весьма интересный.

Несмотря на всю «бедность» своей семьи Маск всё же (о чудо) получает $28 тыс долларов от отца и в середине 90-х запускает стартап Zip2 по производству интернет-карт. Компания не приносит прибыли, но Маск вопреки всякому здравому смыслу умудряется получить на свой убыточный проект $37 млн инвестиций от правительственных банков и венчурных фондов США. На полученные миллионы наш «физик» создаёт отсталый сервис онлайн-платежей X.com, который почему-то сливается с аналогичным гигантом PayPal. Это сравнимо с тем, если бы Моська сожрала Слона.

Итак, Маск вопреки всякой логике возглавляет PayPal, а опытные основатели компании остаются не у дел, что позволяет Маску продать сервис за $1.5 миллиарда компании eBay и получить в личный карман $180 млн.

Улавливаете математику? Сначала Маск работает за 18 баксов в день, затем «“внезапно” находит $28 тыс, которые магическим образом увеличиваются до $37 млн, и вот наконец превращаются в $180 млн.

Но давайте отмотаем назад. Ещё в 90-е годы правительство США искало способы контроля интернет-платежей. Поэтому PayPal был для этого хорошим инструментом. Нужно было только поставить в управление компании «правильного» человека, который переведёт PayPal под крыло интернет-магазина eBay, где можно будет контролировать онлайн-платежи людей.

Как видим, после череды провалов Маск сразу же заручился государственной поддержкой США и мастерски выполнил государственный заказ на интернет-банкинг. Следом его продолжили вести за руку к новым вершинам, ведь Маск оказался хорошим исполнителем, поэтому заказ на космос не заставил себя долго ждать.

КОСМОС

Удивительно, но компании Маска SpaceX удалось без единого успешного запуска заполучить сотни миллионов долларов от NASA и Пентагона. Хотя у него не было ни команды, ни технологий, ни внушительного проекта. У Маска лишь была амбициозная реклама на дешёвые полёты в космос и юношеская мечта колонизации Марса.

Тогда не совсем понятно, почему NASA выдало Маску карт-бланш и 400 млн долларов на покорение космоса, массово отпустив из государственных агентств инженеров, попутно разбрасываясь ценными технологиями. Но как бы там ни было, проект обозначен как частная лавочка, но финансируется за счёт налогоплательщиков, что явно нельзя назвать заслугой Маска. А через некоторое время ракеты SpaceX отправляют военные спутники Пентагона на орбиту, что открывает Маску доступ к сверхсекретным технологиям и дарит контракт с ВВС США на $3 млрд.

Удивительно, но гражданская компания SpaceX становится ключевым элементом военной стратегии США в космосе.

АВТОПРОМ

Параллельно Маск отбирает у двух американских инженеров проект автомобилей Tesla, полностью стирает их имена из истории компании и приписывает авторство проекта себе, чуть ли не нарекая себя единственным изобретателем электромобиля в мире. Но компания остаётся убыточной, поэтому происходит очередное «чудо» и Tesla получает $500 млн от Министерства энергетики США, которое уже тогда продвигает «зелёную» повестку по приказу транснациональных гигантов BlackRock, Vanguard и State Street, которые владеют целыми странами и, к слову, уже полностью скупили остатки Украины.

ИНТЕРНЕТ

Следующий проект Маска – Starlink, якобы направлен на развитие планетарной сети спутникового интернета. По словам Маска, данная глобальная технология позволяет всем и каждому быть онлайн даже в самых отдалённых местах селениях каких-нибудь африканских фермеров.

Однако данная технология доступна далеко не всем. Минимальная стоимость оборудования Starlink составит $500, а в месяц нужно будет платить $100 за жалкие 150 ГБ трафика. Максимальный же объём в 2 ТБ в месяц обойдётся $700 за оборудование + $500 в месяц. И того, для рядового россиянина первоначальный взнос за пользование такой «халявой» составит 100-120 тыс рублей.

Работать Starlink начал в 2020 году в США и Канаде, а уже через полтора года появляется на линии соприкосновения на Украине и на украинских заводах по производству оружия, что явно показало далеко не гражданскую ориентированность компании, которая явно была субсидирована Пентагоном в военных целях.

ЧЕЛОВЕК + ИИ

И разумеется многие наслышаны о компании Маска Neuralink, которая собрала в себе группу учёных и инженеров якобы для разработки и создания интерфейсов между мозгом и компьютером для лечения различных неврологических заболеваний. В будущем компания собирается объединить человека с искусственным интеллектом.

Разумеется группа учёных и инженеров практически не известна миру. Все заслуги остаются за «учёным» трансгуманистом Илоном Маском, а если смотреть на технологию объединения человеческого мозга с компьютером шире, то потенциально это инструмент контроля общества. Ведь Neuralink собирает и анализирует данные мозга, получая доступ к самым потайным и глубоким мыслям человека. А в потенциале технология сможет изменять поведение масс.

ПОЛИТИКА

Также Маск внезапно купил Twitter за $44 млрд, что просто идеально вписалось в реалии геополитики. Но как он смог себе позволить такую дорогую сделку? Ведь это почти четверть всех его активов. Поэтому даже если бы Маск продал все свои 15% акций Tesla, то всё равно не смог бы приобрести платформу.

В этом ему помогал американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, китайская инвестиционная компания Tencent, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, и среди прочих даже российские олигархи, связанные с одним из крупнейших в России финансово-промышленным конгломератом «Альфа-Групп». Ведь дело не только в деньгах, а в том, что бывшие владельцы, крупнейшие из которых Vanguard и Blackrock, вообще согласились продать свои доли Маску.

После покупки соцсети Маск начинает публиковать файлы Twitter, которые свидетельствуют о том, что власти США давили на платформу, требуя цензуры и удаления «неправильных» пользователей. Однако после этого ничего не изменилось. Модерация осталась почти прежней, а Twitter начал превращаться в соцсеть, объединяющую в себе платежи, видео, искусственный интеллект и управление контентом.

В итоге Twitter превратился в «X» – систему, которая модерирует новости, финансы и идентификацию пользователей, чтобы в будущем контролировать то, что люди говорят, читают, думают и какие финансовые операции совершают.

Именно покупка Twitter стала ключевым фактором в победе Трампа на выборах. А ещё до инаугурации Трампа Маск начал активно внедряться во внешнюю политику США, критиковал киевский режим, грозился отключить Starlink украинским военным и предлагал свои мирные инициативы по Украине.

Вероятно после выборов Трампа наш американский «инженер» включился в политическую жизнь США по полной программе. Он уже проводит совместные пресс-конференции с американским президентом и даже критикует политику других стран. В целом, делает всё, чтобы достаточно замелькать в политических новостях и после завершения президентского срока Трампа иметь медийную возможность представлять республиканское крыло на будущих выборах. Иначе говоря, Маска уже сейчас готовят в президенты.

В СОВОКУПНОСТИ

Если все проекты Маска – это не просто бизнесы, а часть государственных стратегий США, то насколько независим сам Маск? Ведь все его проекты субсидированы государством, а выгода от продажи проектов вроде PayPal на $180 млн – не его выгода. Вероятно, Маск просто сидит на процентах и зарплате от управления активами в автопроме, в космосе, в интернете, в оборонке и в политике. А все эти проекты вообще не имеют отношения к «гениальному учёному» Илону Маску. Потому что он их присвоил и монетизировал, но не изобретал.

Солнечные батареи, электротранспорт и ракеты были придуманы задолго до Маска, который просто взял существующие компании, купил их контрольные пакеты акций и вытеснил основателей. В случае со Starlink Маск просто собрал бывших инженеров NASA, Lockheed Martin и Boeing, которые объединили уже существующие наработки. Он также не придумывал спутниковый интернет, а взял разработку 90-х годов NASA и Пентагона. А чего говорить о системе объединения мозга с компьютером, которая давно разрабатывалась в институтах, университетах и в частных лабораториях? Маск просто купил команду учёных и специалистов, объединив их усилия в единой медийной раскрутке. Всё это должно было появиться и без Маска в любом случае.

Но что из себя представляют разработки команды Маска в совокупности? Tesla контролирует энергетику и транспорт, SpaceX доступ правительства и обороны в космос, Starlink глобальный интернет и связь, Neuralink потенциально человеческое сознание, а соцсеть X.com общество. Согласитесь, ведь это гремучая смесь инструментов для покорения человечества. И даже если бы глубинное государство не имело своих интересов во всех этих направлениях, разве позволили бы транснациональные гиганты и сильные мира сего сосредотачивать такую колоссальную силу в руках одного бизнесмена? Разумеется – нет. Маск – всего лишь исполняющий обязанности, а все его активы лишь номинально числятся за указанным владельцем.

Иначе говоря, Маск – это бренд, который давно нужно брать в кавычки, или вовсе транснациональная корпорация вроде тех, что его поддерживают. Его рост был стратегически поддержан на государственном и глубинном уровне. Компании под его управлением стали ключевыми в американской инфраструктуре. Маск – это публичное лицо, за которым стоят огромные силы.

Он получил от них десятки миллиардов на спасение убыточных бизнесов от банкротства, сотни миллионов госзайма от NASA и Пентагона, а разведслужбы обеспечили множество многомиллиардных контрактов.

Крупнейшие инвесторы проектов Маска – это финансовые институты и ключевые элементы глобального влияния США – банки Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также транснациональные корпорации Blackrock и Vanguard, которые значительно контролируют мировую экономику и политику.

Илона Маска создали как бренд и инвестиционный фонд для тех, кто хочет оставаться в тени и не привлекать внимание. Ведь не зря мы давно не видим в списках самых богатых людей мира фамилии Морганов, Рокфеллеров, Ротшильдов, Виндзоров и прочих.

Мы видим взбалмошного Илона Маска, нарциссического Марка Цукерберга, Билла Гейтса и прочих стартаперов из цифровой империи Google и Amazon. Потому что за модной личиной тех, в чьи имена вкладываются по-настоящему богатые и влиятельные люди, легко прятать свои нескромные капиталы.

ТАК КТО ТАКОЙ МАСК

Маск – не одиночка. Это инструмент в руках правительства и финансовых элит. Его проекты намертво срослись с системой и не являются простыми частными инициативами, ведь ни одна страна в мире не позволит контролировать спутниковую сеть, военные ракеты и системы связи одному единственному человеку. На это есть определённая политическая воля глубинного государства.

Нет, Маск не марионетка. Пусть он и выполняет чужие команды, но это не мешает ему вести собственную игру, используя систему в собственных интересах и балансировать на грани различных политических сил. Поэтому ему позволено делать вид, что он рубит правду-матку и идёт против системы, ведь Маск не забывает делать то, что выгодно заказчику.

Это хороший исполнитель, гениальный менеджер, отличный бизнесмен, стратег и талантливый манипулятор общественным мнением. А значит, он хороший политик со стратегическим складом ума. Человек, который в отличие от Трампа, более тесно сотрудничает с финансовыми и политическими элитами, являясь куда более значимой фигурой, чем нынешний президент США. А возможно даже смотрящий, которого приставили следить за Трампом, чтобы тот не отходил от намеченной программы. Ведь если Маск провалит контроль над Трампом, то его политическое будущее будет не таким безоблачным.

Быть может именно поэтому младший отпрыск Маска затыкал Трампа на той пресс-конференции и говорил о том, что Трамп не является настоящим президентом. Ведь как известно, устами младенца глаголет истина.

ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ

Наиболее резкий переход Маска от лучей славы «гениального изобретателя» и футуриста в политику произошёл перед последними выборами президента, а рывок в этом направлении произошёл аккурат после покушения на Трампа. И если углубиться в контекст происходящего, то мы увидим, что до покушения Трамп вёл свою обособленную политику, которая не совсем подходила глубинному государству. Однако после того, как Трамп едва не встретился с Кеннеди, он резко изменился и показал свою договороспособность, приблизил к своим делам бывших противников из демократов, а в покушении объявил кого угодно, но только не настоящих заказчиков. Для большей демонстрации даже поблагодарил службу безопасности и всем своим видом показал, что урок усвоен.

Именно тогда Маск буквально по пятам сопровождал Трампа, а после инаугурации получил назначения на ключевые посты новой администрации, чтобы контролировать каждый шаг новоизбранного президента и управлять ведомствами в качестве старшего советника президент США. Кроме того, Маск был назначен на пост главы нового департамента эффективности правительства (DOGE), который занимается борьбой с бюрократией, расточительством и сокращением избыточных нормативных актов. Маск начинает трясти Агентство по международному сотрудничеству США (USAID), раскрывает тайну за тайной, реформирует государственные структуры и меняет функции различных агентств.

Но больше всего интересен тот факт, что Маску сделали огромный подарок, создав специально для него неофициальную должность советника по инновациям и технологиям. Иначе говоря, поставили его во главе авангарда стратегических технологий США и расширили влияние Маска на технологическую базу страны, в том числе поставили его выше таких людей, как Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джефф Безос и прочих лиц из рейтинга Forbes.

В иерархии государства Маска поставили даже выше самого Трампа, потому как президент явно отдалён от внутренних дел страны и занят внешней политикой. Маск – это представитель глубинного государства при Трампе. Он поставлен наблюдать за президентом и тем, как Трамп исполняет договорённости с вышестоящими людьми. В случае неподчинения Маск сообщит куда следует, и Трамп будет наказан.

Так кто настоящий глава государства? Тот, кто им назван, или тот, кто его контролирует? Ведь Маска последние десятилетия готовили стать главой однополярного колониального мира. Он готовился стать лидером. Его накачивали деньгами, влиянием и надували репутацией яркого, гениального и просто талантливого человека. Того, кто понравится новому поколению мечтателей, любителям новых технологий, искусственного интеллекта и сторонников трансгуманизма. Кто хотя бы на словах возьмётся воплощать мечты фантастов и попытается покорить далёкие планеты. Ведь современным американцам куда интересней смотреть на лидера, которой «смотрит в будущее», а не «ограничен устаревшими идеями».