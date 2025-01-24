«Кто ты, воин?»: России нужно готовиться к «бандитской» политике Трампа – Минченко

Новый президент США Дональд Трамп попытается вести себя, как бандит из девяностых, и «попробует Россию на прочность».

Об этом в эфире телеканала «360» заявил политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы понимать, как взаимодействовать с Трампом, нужно понимать, какая у него стратегия. Республиканская партия долгое время имела ореол партии белых пенсионеров. Трамп эту тенденцию поменял, потому что они сделали ставку на молодёжь.

Также важный момент – это работа с образом. Впервые была показана такая штука, какую я бы назвал отрядом супергероев. Трамп в прошлом был героем-одиночкой, а тут он создал отряд супергероев. И все они похожи на героев комиксов. Трамп – это Росомаха, Илон Маск – Железный человек.

То же самое будет и на международной арене. Трамп и за пределами США будет реализовывать стратегию бунтаря. Он уже её реализует, говоря: «Отдаёте Гренландию, Канада – 51 штат, Мексика тоже вступайте». То есть, Трамп будет нарушать все правила и табу», – сказал Минченко.