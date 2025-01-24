«Кто ты, воин?»: России нужно готовиться к «бандитской» политике Трампа – Минченко
Новый президент США Дональд Трамп попытается вести себя, как бандит из девяностых, и «попробует Россию на прочность».
Об этом в эфире телеканала «360» заявил политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы понимать, как взаимодействовать с Трампом, нужно понимать, какая у него стратегия. Республиканская партия долгое время имела ореол партии белых пенсионеров. Трамп эту тенденцию поменял, потому что они сделали ставку на молодёжь.
Также важный момент – это работа с образом. Впервые была показана такая штука, какую я бы назвал отрядом супергероев. Трамп в прошлом был героем-одиночкой, а тут он создал отряд супергероев. И все они похожи на героев комиксов. Трамп – это Росомаха, Илон Маск – Железный человек.
То же самое будет и на международной арене. Трамп и за пределами США будет реализовывать стратегию бунтаря. Он уже её реализует, говоря: «Отдаёте Гренландию, Канада – 51 штат, Мексика тоже вступайте». То есть, Трамп будет нарушать все правила и табу», – сказал Минченко.
«И это большой вызов для команды Путина. Потому что Путин внутри страны воспринимается как правитель-творец, а вне страны воспринимается как бунтарь.
Вот вопрос, как бунтарь-Путин будет чувствовать себя на международной арене с бунтарём-Трампом, у которого при этом гораздо больше ресурсов?
Я думаю, что надо нам перестраиваться. Мне кажется, что инерционная стратегия «давайте подождём, что там американцы скажут» – Трамп всех проверяет на прочность. У него подход как в девяностые – наехал, и посмотрел, что будет.
И мне кажется, тут нужны свои заготовки. Ну и каждый супергерой у каждого встречного интересуется – супергерой ли ты, и какая твоя суперспособность», – подытожил эксперт.
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