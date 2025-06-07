«Кто-то хочет строить Украинскую ССР вместо Новороссии!» – мэра Мелитополя раздолбали на Соловьёвских слушаниях

Виктор Орлов.  
07.06.2025 23:35
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Мелитополь, Новороссия, Политика, Россия


Власти новых территорий России, отменяя украинскую самостийную топонимику, вместо исторических названий Новороссии предпочитают возвращать советские наименования.

Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти новых территорий России, отменяя украинскую самостийную топонимику, вместо исторических названий Новороссии предпочитают возвращать...

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«Кто-то хочет строить УССР вместо Новороссии? Как это объяснить?» – сказал он.

«К сожалению, у нас тотально происходит не возвращение Новороссии, а какая-то советизация, причем украинского извода. Вот улица Грушевского в Мелитополе, временной столицы Запорожской области. Конечно, нужно этого русофоба отменить было, но какое вернули название? Отрапортовал мэр города: «мы вернули историческое название Карла Маркса»!

Я напомню, что историческое название этой центральной улицы – Воронцова – создателя, не только города Мелитополя, но и вообще зодчего Новороссии.

Ну, не хотите историческим деятелям Новороссии по каким-то, видимо, идеологическим причинам возвращать? У нас есть герои СВО сейчас, есть новомученики, есть герои Русской весны и так далее.

Необъяснимо, почему происходит это топонимическое мемориальное безумие до сих пор», – сказал Скориков.

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