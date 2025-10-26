Многие не понимают, каковы могут быть интересы у Великобритании на Украине, и почему британское правительство так активно противодействует миру, попутно нанося ущерб России через теракты и диверсии руками украинских спецслужб. Чтобы понять это, нужно разобраться, а что вообще такое Великобритания – через историю её возникновения.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Всё началось с Англии, которая лишь в 1707 году объединилась с другими королевствами в Великобританию. Но собственная государственная власть в Англии всегда была слаба. Государство возникало в тесном симбиозе с тем, что мы называем глубинной властью. И эта власть была сильнее государственной. К тому же на Англию регулярно накатывали волны переселенцев с континента, которые постоянно меняли правила игры. Те же венецианцы, которые часто ломали созданный в Англии уклад, формировали английскую корону под собственные нужды.

Система же заработка английской знати издревле заключалась в разбое местного населения, примерно как это было описано в романе о Робине Гуде. Поэтому вполне очевидно, что, когда знать вышла в море, разбой стал носить международный характер. А разбойная система никогда не перестанет быть разбойной, если она таковой зародилась. Это как каинова печать на всех англосаксах. Такова их историческая традиция. Они торгаши и разбойники, которые продолжают одну из форм разбоя на Украине.

Их давнее развитие подтолкнули и оформили две группы, состоящие из венецианского и еврейского капитала. И особенно сильно влияли на англичан венецианцы, у которых была очень мощная разведка.

Венецианцы всерьёз занялись даже воспитанием английской аристократии и создавали для неё учебные заведения, где английская знать находилась под венецианским присмотром. Впрочем, венецианцы создали даже Английскую, а позже Британскую Ост-Индскую компанию, правда, вместе с еврейским и английским капиталом. Поэтому не совсем справедливо называть это акционерное общество британским. Им правили далеко не одни англичане. Собственно, как и сама Великобритания до сих пор лишь скрывается за личиной англичан, но на деле является солянкой.

То есть, английский субъект, как государство, был наднациональным и надгосударственным, изначально ориентированным на морскую торговлю и морской разбой. В этом субъекте сплелись интересы значительно более широкого круга групп, чем самих англичан.

Этот североатлантический субъект формировали семь факторов: монархия и знать, внутренний Сити, протестантизм, венецианское влияние, еврейский капитал, международный криминальный аспект первоначального накопления средств через рейдерство и пиратство, спецслужбы, которые были сильнее самих монархов, а также латентное влияние тайных обществ XVII века.

Именно комбинация этих факторов и сформировала тот самый субъект, которого до этого не было в континентальной Европе. И по внутренней сложности ему тоже не было аналогов. Поэтому не стоит смотреть на Великобританию как на государственный субъект. Это не совсем страна, а корпорация. К тому же сложность этих факторов закольцована вокруг одного сверхсложного фактора – Лондонского Сити.

А Лондонский Сити – это изначально квадратная миля, которая значительно старше современных государств Тюдоров и Стюартов. Даже после битвы при Гастингсе в 1066 году, в которой саксы потерпели поражение от норманнов, все территории Англии утратили свои права, но не Сити – его это не коснулось. Сити сохранил право на безусловное владение землёй и право на сопротивление, потому что имел огромный политический вес. Даже король должен был сдавать оружие перед тем, как войти в Сити, и по сей день может его посещать только как частное лицо.

Это всегда было государством в государстве, поэтому Сити и стал тем местом, где могли сосредоточиться различные наднациональные силы, не боясь за нагретое место.

Как позже писал Карпенко:

«В многовековой британской политической системе Сити оставался крепостью, о которую разбивались волны истории, превратившие всё остальное в национальное государство. Политическая система Великобритании происходит от лондонской городской корпорации «City of London», а не наоборот».

До сих пор в политической жизни многих стран мира есть представители Сити из Великобритании, которые посылают куда подальше даже любого агента МИ-6, объясняя это тем, что он представляет Сити, а не Великобританию.

Примечательно, что Ост-Индская компания, сыгравшая важнейшую роль в развитии Англии, после госпереворота, именуемого «Славной революцией» в 1688 году, слилась с Голландской Ост-Индской компанией. Королём же Англии стал Вильгельм Оранский, чья династия до сих пор также владеет нефтегазовой компанией Shell. Стоят за ней не просто какие-то буржуи, а одни из древнейших династий Европы. А голландская королевская династия и нынешняя правящая династия в Англии представляют собой тандем, и до сих пор на заседаниях Бильдербергского клуба они выступают вместе, как единое целое. Сити же является их пристанищем по сей день.

Затем в 1694 году появилось их финансовое оружие – Банк Англии. По сути, именно в этот год и сформировалось это корпоративное объединение, которое сегодня называют Великобританией, а в 1707 году Англия и другие субъекты лишь влились в него официально. Власть в этой корпорации корнями уходит очень далеко вглубь, формируя сложнейшую систему глубинного государства.

Довольно интересно, что бонусом ко всем упомянутым аспектам после становления Великобритании в том же 1707 году Ост-Индская компания была национализирована. И стало окончательно непонятно, кто кого поглотил: Британия компанию или компания Британию.

Но со временем любая власть перетекает из одного русла в другое, как это случилось в ходе освоения Америки. Британские финансисты и промышленники переезжали в Америку и формировали англо-американский истеблишмент, который и развязал Первую мировую войну, обманув европейских и британских парламентариев. Это в очередной раз доказывает, что активное меньшинство, контролирующее власть, деньги и информацию, весит гораздо больше, чем государственные органы.

Именно поэтому, когда мы видим те или иные действия Великобритании по отношению к России, мы должны понимать, что мы имеем дело не с государством Великобритания, а с корпорацией, скрывающейся за его личиной. Их место базирования — не столько Великобритания, сколько Лондонский Сити, который лишь находится в Лондоне, но не подчиняется короне или парламенту. Все эти монархи и политики не имеют к Сити никакого отношения, они лишь подчиняются ему.

Таким образом, Лондонский Сити и есть один из тех центров принятия решений, который следует записать в наши противники. Тогда становится понятнее, кто такие «лидеры» западных сверхдержав, занимающиеся политикой, и какой вес имеет тот же Дональд Трамп, который часто говорит о мире, но на деле является говорящей головой, не отвечающей за собственные слова.

Всем заправляют наднациональные структуры, не представляющие интересы собственных стран и способные начать мировую войну, если им это будет выгодно. Собственно, две мировые войны они уже устроили и вполне могут начать новую.