«Кто даст больше?» – Зеленский в Мюнхене выставил украинские недра на «аукцион»
Приоритетное право скупать украинские недра получит та страна, которая даст Украине больше всего оружия и денег.
Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается моей встречи с американскими коллегами – у нас был хороший разговор с Трампом. Мы получили предложения касательно инвестиций в украинские ископаемые.
Я говорил, что Украину и наши ресурсы нужно защищать. Если мы говорим прагматично, а не только о безопасности Европы, мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они не попали в руки оккупационной России, и союзникам нужно это всё защищать», – сказал Зеленский.
«Нам должны помочь сохранить эти минералы. Те страны, которые помогут нам их защитить, будут иметь приоритет в вправе инвестировать. А потом мы будем делить прибыль с тем или другим партнёром.
Важно, не отдать их Северной Корее или Китаю, или кому Россия захочет отдать их после оккупации. Мы должны сохранить критические ископаемые, и этой мой месседж», – добавил клоун.
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