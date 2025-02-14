«Кто даст больше?» – Зеленский в Мюнхене выставил украинские недра на «аукцион»

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 20:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Приоритетное право скупать украинские недра получит та страна, которая даст Украине больше всего оружия и денег.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приоритетное право скупать украинские недра получит та страна, которая даст Украине больше всего оружия...

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«Что касается моей встречи с американскими коллегами – у нас был хороший разговор с Трампом. Мы получили предложения касательно инвестиций в украинские ископаемые.

Я говорил, что Украину и наши ресурсы нужно защищать. Если мы говорим прагматично, а не только о безопасности Европы, мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они не попали в руки оккупационной России, и союзникам нужно это всё защищать», – сказал Зеленский.

«Нам должны помочь сохранить эти минералы. Те страны, которые помогут нам их защитить, будут иметь приоритет в вправе инвестировать. А потом мы будем делить прибыль с тем или другим партнёром.

Важно, не отдать их Северной Корее или Китаю, или кому Россия захочет отдать их после оккупации. Мы должны сохранить критические ископаемые, и этой мой месседж», – добавил клоун.

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