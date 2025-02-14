Приоритетное право скупать украинские недра получит та страна, которая даст Украине больше всего оружия и денег.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается моей встречи с американскими коллегами – у нас был хороший разговор с Трампом. Мы получили предложения касательно инвестиций в украинские ископаемые.

Я говорил, что Украину и наши ресурсы нужно защищать. Если мы говорим прагматично, а не только о безопасности Европы, мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они не попали в руки оккупационной России, и союзникам нужно это всё защищать», – сказал Зеленский.