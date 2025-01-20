Крымский Референдум 1991 года предопределил возвращение полуострова в состав РФ – Цеков

Восстановление Крымской АССР на референдуме 20 января 1991 года предопределило бескровное возвращение Крыма в Россию.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это для новейшей истории Крыма – ключевое событие: не был бы восстановлен тогда статус автономии, большой вопрос, как бы у нас всё получалось в 2014 году.

Мы бы в любом случае вернулись в состав России. Но легитимность решений 2014 года определяется тем, что мы восстановили Крымскую автономную советскую социалистическую республику, позже – Республику Крым. И этим, я считаю, обусловлено то, что в 2014 году все происходило довольно гладко и спокойно.

Если бы мы были Крымской областью, то большой вопрос, обладали бы органы власти законными полномочиями для проведения каких-то решений, и сам референдум, скорее всего, невозможно было бы проводить. И для многих стран даже без глубокого проникновения в государственное устройство Крыма и Украины было понятно, что если мы автономия, значит, мы имеем возможности для самоопределения.

Уже в других регионах, в Донецкой и Луганской областях, всё пошло по пути серьёзнейшего конфликта», – подчеркнул Цеков и добавил, что результаты референдумов 1991 года и 2014 года приблизительно одинаковы.