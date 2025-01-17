Крымский эксперт допустил торг Москвы с Трампом за конституционные территории РФ
Трамп продолжит набирать очки за счет прекращения военного кризиса на Украине, но когда дело дойдет до переговоров по принципиальным позициям – будет идти жесткий торг.
Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал военный эксперт, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каким образом Трамп может набрать себе большое количество очков? Естественно, прекращением конфликта на Украине. Были уже заявления, что это произойдет в течение нескольких месяцев, скорее всего к лету, и это говорит о том, что работа ведётся серьёзная. Там понимают ком всех проблем, его величину и поэтому собираются действительно вести серьёзные переговоры», – считает эксперт.
Он полагает, что в этой ситуации России не получится диктовать свои условия, но и идти полностью на уступки тоже нельзя.
«Поэтому эти вот переговоры будут представлять из себя напряжённый торг. И я думаю, что, к сожалению, и нашему руководству, нашему президенту придётся в каких-то вопросах идти на уступки и кое-какие моменты сгладить во время этих переговоров.
Естественно, в принципиальных каких-то таких моментах, что чуть ли не оставить новые территории, даже речи идти не может. Мне кажется, будет вопрос территорий Херсонской и Запорожской областей, которые находятся сегодня под контролем Украины.
Скорее всего, за них будет вестись серьёзный торг. Относительно ДНР и ЛНР никаких уступок с нашей стороны, естественно, быть не может. Потому что это многострадальные регионы. Только один из символов – Славянск, с которого все начиналось в 2014 году, уже о многом говорит. Но здесь они будут пытаться продавливать», – уверен эксперт.
Еще одним спорным моментом он назвал 20-летний мораторий на вступление Украины в НАТО.
«Что такое на 20 лет? Американцы умеют играть в долгую, и пройдёт меньше одного поколения, как опять возникнут те же самые вопросы. Это называется не разрешить кризис, а отложить его решение», – подчеркнул Колдин.
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