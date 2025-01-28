Крымчанке грозит пожизненное за спонсирование ВСУ
В Крыму разоблачена жительница Ялты, которая решила оказать помощь формированиям киевского режима.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
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Соответствующее дело начало рассматриваться в Верховном суде республики.
«Установлено, что гражданка Российской Федерации, 1990 года рождения, с принадлежащего ей счета осуществила перевод денежных средств в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.
Таким образом, женщина обвиняется в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству или его представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (статья 275 УК РФ)», – проинформировали в ФСБ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
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