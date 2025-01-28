Крымчанке грозит пожизненное за спонсирование ВСУ

Иван Самойлов.  
28.01.2025 12:49
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


В Крыму разоблачена жительница Ялты, которая решила оказать помощь формированиям киевского режима.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

В Крыму разоблачена жительница Ялты, которая решила оказать помощь формированиям киевского режима. Об этом...

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Соответствующее дело начало рассматриваться в Верховном суде республики.

«Установлено, что гражданка Российской Федерации, 1990 года рождения, с принадлежащего ей счета осуществила перевод денежных средств в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.

Таким образом, женщина обвиняется в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству или его представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (статья 275 УК РФ)», – проинформировали в ФСБ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

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