«Крым – за скобками, ЛДНР – вообще за бортом» – русофоб Дроздов засуетился накануне переговоров
Первая фаза потери Украиной территорий была в 2014 году, вторая – в 2022-2024, а в 2025 году уже будет рассматриваться потеря территории как таковая на американо-российских переговорах.
Об этом в интервью «Львовской мануфактуре новостей» заявил скандальный галичанский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Решение нашей войны невозможно без хотя бы частичного удовлетворения хотелок и требований нашего врага. Вместе с кнутом, а в рукаве Трампа он есть, это, во-первых, санкции по энергетике и удары по монопольному положению сырьевому России. И надо понимать, что эти пряники, безусловно, будут за наш счёт.
Первый из них – это Крым, он выносится за скобки, не обсуждается. Второй вытекает из первого. Тема территориальных компромиссов для западников не является «красной» темой, а рабочей. Уже год ни от кого на Западе вообще не слышно словосочетания «границы 1991 года», – сказал Дроздов.
Ведущая уточнила – а что с ДНР и ЛНР?
«А они вообще за бортом, уже 10 лет. Тема реинтеграции ДНР, ЛНР сейчас… ну, оно уже лежит в таком сундучке оккупированных территорий. Это была первая фаза – 2014 год, первый откус. 2022 и 2024-й – это второй откус. А в 2025-м будет рассматриваться откус как таковой», – ответил пропагандист.
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