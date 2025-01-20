«Крым – за скобками, ЛДНР – вообще за бортом» – русофоб Дроздов засуетился накануне переговоров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Первая фаза потери Украиной территорий была в 2014 году, вторая – в 2022-2024, а в 2025 году уже будет рассматриваться потеря территории как таковая на американо-российских переговорах.

Об этом в интервью «Львовской мануфактуре новостей» заявил скандальный галичанский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Решение нашей войны невозможно без хотя бы частичного удовлетворения хотелок и требований нашего врага. Вместе с кнутом, а в рукаве Трампа он есть, это, во-первых, санкции по энергетике и удары по монопольному положению сырьевому России. И надо понимать, что эти пряники, безусловно, будут за наш счёт. Первый из них – это Крым, он выносится за скобки, не обсуждается. Второй вытекает из первого. Тема территориальных компромиссов для западников не является «красной» темой, а рабочей. Уже год ни от кого на Западе вообще не слышно словосочетания «границы 1991 года», – сказал Дроздов.

Ведущая уточнила – а что с ДНР и ЛНР?