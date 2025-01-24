Крым выдвинул Трампу свои условия сделки
В условия переговоров по конфликту на Украине должно войти признание результатов Всекрымского референдума о воссоединении с Россией и возмещение Крыму ущерба, причиненного Киевом еще до начала спецоперации.
Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Крым надо вообще признать, легитимировать наш референдум полностью с одной только целью – чтобы никому в мире больше не пришло в голову делать государственные перевороты, уничтожать свои регионы. Должны быть гарантии по Украине, что они не будут использовать ее как плацдарм. Ничего особенного, с учётом реальности на фронте, когда наши войска обладают всеми инициативами.
Безусловно, без снятия санкций не о чем и не с кем разговаривать. Сегодня ситуация в мире такая, что, как говорят отдельные товарищи, что мир сошёл с ума. И они недалеки от истины, настолько происходит всего такого, что в жизни не предположил, что это вообще когда-либо возможно. На этом фоне – «лишь бы мир» – нам тоже, мне кажется, совершенно не нужен», – отметил Константинов.
Он считает, что один из вопросов на переговорах по урегулированию конфликта должно стать возмещение ущерба, причиненного Крыму водной и энергетической блокадами.
«Нам нужно добиться и занять здесь, как мне кажется, наступательную позицию, а не выжидательную. Чтобы они знали, что это одна из тем, которые будут обсуждаться. Потому что ущерб был нанесён ещё до СВО.
И если бомбёжки, ущерб в ходе СВО Киев считает спорными, поскольку соотносит к себе какие-то потери, то тогда ещё не было СВО! А нам нанесли такой ущерб – верните! Это возможная тема для переговоров. Мне кажется, это должно быть включено в общий перечень, если начнутся переговоры. Всё нанесли умышленно, всё посчитано и доказано в суде», – заключил глава крымского парламента.
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