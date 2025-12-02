«Крупные инвесторы ЮКОСа», отсудившие у России 50 млрд, оказались фирмами-фантомами

Елена Острякова.  
02.12.2025 12:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1147
 
Дзен, Россия, Экономика


Зарегистрированные на Кипре фирмы Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, которым международный арбитраж в 2014 году присудил выплатить компенсациюот России в 50 млрд долларов, в реальности не существуют.

Это выяснили журналисты студии Аркадия Мамонтова в расследовании «Анатомия Ходорковского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зарегистрированные на Кипре фирмы Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, которым международный арбитраж...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Выдававшие себя за крупных инвесторов ЮКОСа (Hulley Enterprises владела 49% акций, Veteran Petroleum – 10%) были зарегистрированы в затрапезных офисных центрах, где о них никто не слышал. В 2023 году они как будто по команде одновременно были исключены из реестра Кипра.

Как выяснили расследователи, реальные средства ЮКОСа выводились из России через 600 оффшорных компаний, наиболее крупная из которых – инвестиционная компания «Куадро Глобал» – сейчас владеет в США  объектами недвижимости на 2 млрд долларов. Это сеть дорогих отелей и дом престарелых. Владельцем компании числится Олег Павлов – бывший финансист ЮКОСа.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить