Красноармейск станет крупнейшим котлом для ВСУ за весь период СВО – Латынина

Из-за нежелания Зеленского отводить войска Красноармейск станет первым за всю историю СВО настоящим котлом для ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То есть не просто того, что Покровск перейдет под контроль российских войск, что совершенно неизбежно. А вот схлопнется ли при этом котел, и какое количество людей останется при этом в котле, зависит от двух факторов», – сказала Латынина.

«Все эти бравурные реляции о победе и отчаянные попытки Зеленского оставить солдат внутри Покровска – они в разы увеличивают вероятность окружения.

«Во-первых, от того, насколько ситуация с дронами изменила ситуацию на поле боя, потому что нигде до сих пор в этой войне котлов не было, по той причине, что людей мало, линии фронта нет, вместо него есть килл-зона.

А сквозь крупную сеть мелкая рыба всегда уйдет небольшими порциями, как это было в Авдеевке, Бахмуте, с минимальными потерями.

Но поскольку дроны на глазах меняют поле боя, то вероятность окружения и того, что там действительно окажется какое-то большое количество людей, которым придется сдаваться, она возрастает.

И вторая вещь – это бравурные реляции Зеленского. Потому что чем больше украинская власть говорит «ни шагу назад», тем больше вероятность, что либо люди будут сдаваться, либо они выйдут слишком поздно и понесут при этом ужасающие потери, потому что килл-зона слишком велика», – добавила она.