Краденные русские деньги помогут Киеву выпускать 7 млн дронов в год, – экс-глава ЦРУ
Странам Запада необходимо наладить постоянное присутствие на Украине по части изучения войны дронов, но не в штабах и министерствах, как это делается сейчас, а непосредственно в боевых подразделениях.
Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на Cipher Brief Threat Conference 2025, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы производим всего несколько сот тысяч беспилотников в год, а на Украине их производят по 3-3,5 млн. в год. И если они получат деньги, которые собирается ЕС перевести им через облигации Euroclear, они, вероятно, смогут удвоить это количество. Как нам догнать их? Всё начинается с концепции. У нас есть разные концепции, но я не думаю, что они достаточно проработаны. И боюсь, что они не проинформированы так хорошо о том, что происходит на украинской земле.
Хотя есть несколько частных компаний, которые наблюдают и в какой-то степени сообщают об этом. У нас нет такого количества людей на местах, и нам нужно отправлять туда специалистов, чтобы они жили там и время от времени возвращались с последними данными, которые должны быть учтены», – сказал Петреус.
«Есть понимание, что это нужно делать, но когда я спрашиваю людей, что вы делали, когда были там, они отвечают, что некоторые из нас проводили там день, а потом возвращались вечером, потом утро и снова уезжали на поезде. Или, если они проводили там несколько дней, то всё это время они встречались в министерствах, штабах и т.д. Вместо того, чтобы общаться с реальными подразделениями, которые находятся на передовой этой трансформации», – вещал американец.
