Краденные русские деньги помогут Киеву выпускать 7 млн дронов в год, – экс-глава ЦРУ

Странам Запада необходимо наладить постоянное присутствие на Украине по части изучения войны дронов, но не в штабах и министерствах, как это делается сейчас, а непосредственно в боевых подразделениях.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на Cipher Brief Threat Conference 2025, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы производим всего несколько сот тысяч беспилотников в год, а на Украине их производят по 3-3,5 млн. в год. И если они получат деньги, которые собирается ЕС перевести им через облигации Euroclear, они, вероятно, смогут удвоить это количество. Как нам догнать их? Всё начинается с концепции. У нас есть разные концепции, но я не думаю, что они достаточно проработаны. И боюсь, что они не проинформированы так хорошо о том, что происходит на украинской земле. Хотя есть несколько частных компаний, которые наблюдают и в какой-то степени сообщают об этом. У нас нет такого количества людей на местах, и нам нужно отправлять туда специалистов, чтобы они жили там и время от времени возвращались с последними данными, которые должны быть учтены», – сказал Петреус.