«Козёл-провокатор» Корчинский неспроста объявился в разгар бойни – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина упрямо прыгает по граблям УНР, ведя не менее «конгениальную» военную и гуманитарную политику, что и чуть более века назад.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он прокомментировал заявление объявленного Россией в розыск украинского нациста Дмитрия Корчинского о том, что «людей, травящих ТЦК, нужно сажать в подвалы СБУ», «Украине нужна военная диктатура, мэров в городах нужно заменить полковниками» и т.д., и т.п.

«Один мой знакомый очень хороший образ [нашёл], наблюдая, что происходило во время «Украина без Кучмы», там тоже светился пан Корчинский. Знаете, на мясокомбинатах раньше была такая должность «козёл-провокатор». Козёл, который вёл баранов на бойню, звеня своим колокольчиком, вёл их на бойню, а сам оставался цел, вовремя отходил в сторону. Ну, коль скоро, если такие звёзды зажигают, вытаскивают из чулана, отряхнув пыль, значит, это кому-то нужно. Вот такой хайпующий Корчинский – возможно, надо довести до предела. Ну, хорошо, а что тогда делать с ТЦКшниками? Или, может, Корчинский ответит, как нам сойти с грабель УНР? Там же тоже армия растворилась. В результате тоже конгениальной политики военной, гуманитарной, экономической, внутренних дрязг. Что мы сейчас и наблюдаем с тем уровнем потерь и дезертирством. А тут ещё – да [бракованные мины], кому война, кому мать родна, за гешефт любую туфту и брак впихивают», – сказал Золотарёв.