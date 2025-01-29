«Козёл-провокатор» Корчинский неспроста объявился в разгар бойни – киевский эксперт
Украина упрямо прыгает по граблям УНР, ведя не менее «конгениальную» военную и гуманитарную политику, что и чуть более века назад.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он прокомментировал заявление объявленного Россией в розыск украинского нациста Дмитрия Корчинского о том, что «людей, травящих ТЦК, нужно сажать в подвалы СБУ», «Украине нужна военная диктатура, мэров в городах нужно заменить полковниками» и т.д., и т.п.
«Один мой знакомый очень хороший образ [нашёл], наблюдая, что происходило во время «Украина без Кучмы», там тоже светился пан Корчинский.
Знаете, на мясокомбинатах раньше была такая должность «козёл-провокатор». Козёл, который вёл баранов на бойню, звеня своим колокольчиком, вёл их на бойню, а сам оставался цел, вовремя отходил в сторону.
Ну, коль скоро, если такие звёзды зажигают, вытаскивают из чулана, отряхнув пыль, значит, это кому-то нужно. Вот такой хайпующий Корчинский – возможно, надо довести до предела.
Ну, хорошо, а что тогда делать с ТЦКшниками? Или, может, Корчинский ответит, как нам сойти с грабель УНР? Там же тоже армия растворилась. В результате тоже конгениальной политики военной, гуманитарной, экономической, внутренних дрязг.
Что мы сейчас и наблюдаем с тем уровнем потерь и дезертирством. А тут ещё – да [бракованные мины], кому война, кому мать родна, за гешефт любую туфту и брак впихивают», – сказал Золотарёв.
«Поэтому, вместо ответа, как решить реальные проблемы, нам подсовывают вот это вот. От того, что работников ТЦК перестанут хэйтить (я не назову это травлей)… Другое дело, что работники ТЦК втаптывают авторитет ВСУ в грязь», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: