«Корейцы сильные и учатся, а ваши армии?» – Зеленский пугает Европу наступлением 15-ти дивизий из Белоруссии
Владимир Зеленский во второй день Мюнхенской конференции по безопасности продолжил отчаянные попытки выклянчить новые транши у Запада под предлогом растущей российской угрозы уже непосредственно для стран ЕС.
Согласно данным разведки, в Белоруссии летом пройдут российско-белорусские учения, совсем как накануне СВО, однако в этот раз не факт, что войска двинут на Украину, стращал Зеленский.
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«Москва будет готовить 15 новых дивизий, 150 тысяч солдат в общей сложности, это больше национальной армии любой европейской страны. Россия открывает новые центры вербовки, и Путин может себе это позволить, цены на нефть достаточно высокие, чтобы игнорировать мир.
У нас есть разведданные, что этим летом Россия планирует направить войска в Белоруссию проводить учения. Именно так начиналась группировка до вторжения на Украину три года назад. Эти силы в Белоруссии для кого? Для нападения на Украину? Может быть. А может быть и нет. А может быть, они для вас», – пугал «партнёров» Зеленский.
«Не забывайте, что на польской, литовской границах были уже кризисы, спровоцированные Россией, с помощью мигрантов. Но что если в следующий раз это будут не мигранты, а российские солдаты? Или северокорейские солдаты? Кстати, они не слабые, они учатся, как вести военные действия в условиях современного конфликта. А что про ваши армии можно сказать, они готовы?» – обратился криворожский клоун к европейской публике.
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