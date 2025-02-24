Госсовет Крыма согласовал национализацию свыше 700 объектов движимого и недвижимого имущества граждан Украины и учрежденных ими зарубежных фирм, которые спонсируют ВСУ и киевский режим.

В целом перечень изъятого имущества за последние 10 лет увеличился втрое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ для контроля над предприятиями инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения власти республики ввели процедуру национализации – через постановление парламента стратегически важные объекты признавались собственностью республики. Туда же попало имущество украинских банков, ушедших из Крыма вместе с деньгами вкладчиков.

Однако спустя год перечень признали исчерпывающим, и вплоть до начала СВО к нему возвращались только для уточнения. Крымская инициатива принять федеральный закон о национализации имущества недружественных России физлиц и предприятий не нашла поддержки. Тогда в Крыму решили расширить перечень стратегических предприятий, включая в него имущество иностранных собственников, спонсирующих режим Зеленского. Перечень под изъятие определяет Антитеррористическая комиссия.