Константинов о национализации: «Чтобы никакого запаха украинского даже в Крыму не было»
Госсовет Крыма согласовал национализацию свыше 700 объектов движимого и недвижимого имущества граждан Украины и учрежденных ими зарубежных фирм, которые спонсируют ВСУ и киевский режим.
В целом перечень изъятого имущества за последние 10 лет увеличился втрое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ для контроля над предприятиями инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения власти республики ввели процедуру национализации – через постановление парламента стратегически важные объекты признавались собственностью республики. Туда же попало имущество украинских банков, ушедших из Крыма вместе с деньгами вкладчиков.
Однако спустя год перечень признали исчерпывающим, и вплоть до начала СВО к нему возвращались только для уточнения. Крымская инициатива принять федеральный закон о национализации имущества недружественных России физлиц и предприятий не нашла поддержки. Тогда в Крыму решили расширить перечень стратегических предприятий, включая в него имущество иностранных собственников, спонсирующих режим Зеленского. Перечень под изъятие определяет Антитеррористическая комиссия.
«Очень много информации и какая-то тревога по поводу национализации: действительно там нацисты или их там их нет? Пытаются понять, если там запах какого-то передела, что кто-то использует эту ситуацию. Конечно, ничего такого нет и быть не может.
Какой там запах передела, если все собственники находятся за границей и деньги отправляются туда? Идёт финансирование нацистского режима, и если кто-то наивно думает, что там есть хоть один предприниматель, не связанный с ними, может быть, он их и не поддерживает, то нам от этого не легче. Он деньги выводит из Крыма и отдаёт им – это преступление надо прекратить, принципиально довести это до конца, чтобы никакого запаха украинского даже в Крыму не было», – заявил в эфире «Крым 24» глава парламента Владимир Константинов.
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