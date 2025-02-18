Константинов: Не факт, что отстоим свои интересы в диалоге с Трампом
Мир ждут революционные изменения, а Украину – десятки лет восстановления до уровня жизни «как при Януковиче».
Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из тех отголосков информации, что к нам приходят, полную картину не сформируешь. Поэтому есть ощущение революционности событий. Может быть, это и не революция, а так и должно было быть. Понять сложно. Америка – это великая страна, великая экономика. И мы зависим друг от друга. Весь мир друг от друга зависит. Сейчас все смотрят на арабо-израильский конфликты и следят, что там происходит. Зависимость всех на планете Земля колоссальная, и когда такие две страны, одна самая крупная по территории и по запасам, другая – по экономике, конечно, любые взаимоотношения, любые шевеления приводят к изменениям во всём мире. И никакого другого слова, кроме революционные изменения, не подберешь», – отметил он.
По его словам, Трамп не выглядит «балаболом и пустозвоном», когда говорит об изменениях в самой Америке и вне ее, и такой подход импонирует.
«Он видит Америку в конструкции взаимоотношений со всеми странами, в прямом диалоге. Не как глобалисты, у которых вообще и страны нет. Диалог обязателен, без него никак. Поэтому Трамп будет встречаться и с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и с КНР Си Цзиньпином, и это уже диалог. Ведь как было с Россией – никакого диалога, вот вам сверху правительство и ценности, которые вы нарушили. И все, мы ничего не знаем. Сейчас все по-другому, и для нас это выгодно – мы можем отстаивать свои интересы. Не факт, что мы их отстоим или в том виде, в котором нам бы хотелось. Но это совершенно другой итог, чем было до этих пор», – подчеркнул Константинов.
По его словам, Украину в этой новой конструкции ждет печальное продолжительное будущее. Даже при оптимистическом сценарии понадобятся десятки лет для восстановления того жизненного уровня, который был при президенте Викторе Януковиче.
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