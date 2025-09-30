Комполка ВСУ: «Нам не хватает офицеров. Так бы в#бали по Москве»
Украинские военные училища не покрывают потребности ВСУ в офицерах.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил Олег Гуйт, командир 427-го полка беспилотных систем ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Офицеры не выпускаются. Офицеров нет. Академии сухопутных войск и вообще академии стоят, что-то набирают, какое-то определенное количество личного состава. За два года я не получал от академии ни одного офицера. У меня недобор офицеров – 480», – жалуется комполка.
Он говорит, что набирают офицеров своими силами, но признает, что «никто не знает», когда они достигнут приемлемого уровня боеспособности.
«Поэтому, опять же, мы работаем по пехоте. Это то, что мне больше всего нравится. И нашим экипажам, я более чем уверен. И когда, возможно, они перейдут, мы начнем работать на 100, 200, 500 и 1000 [километров]. И мы, наконец в#бем по Москве», – расплываясь в улыбке, заявил Гуйт.
