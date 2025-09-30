Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военные училища не покрывают потребности ВСУ в офицерах.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил Олег Гуйт, командир 427-го полка беспилотных систем ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Офицеры не выпускаются. Офицеров нет. Академии сухопутных войск и вообще академии стоят, что-то набирают, какое-то определенное количество личного состава. За два года я не получал от академии ни одного офицера. У меня недобор офицеров – 480», – жалуется комполка.

Он говорит, что набирают офицеров своими силами, но признает, что «никто не знает», когда они достигнут приемлемого уровня боеспособности.