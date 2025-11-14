«Командование на местах стабильно вводило в заблуждение высшее руководство», – правда прорвалась в эфир
ВСУ ожидали, что российская армия будет пытаться прорвать оборону Гуляйполя на Запорожском направлении с юга и востока, но ВС РФ обходят населенный пункт с севера.
Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Большие проблемы в обороне. К сожалению, там командование на местах стабильно вводило в заблуждение высшее руководство. Там было очень много проблем, и противник начал продавливать эту оборону.
Например, в районе Новоивановки были очень большие накопанные, бетонированные позиции, которые еще военно-гражданские администрации делали, и эти позиции реально были сданы без боя…
По состоянию на сейчас противник продолжает двигаться в Сладком, Равнополье и фактически уже выходит на околицы Гуляйполя.
Из того, что нам известно, на 2025-й год противник планировал выйти на админграницы Донецкой области в районе Новодаровки, Демидовки, Приютного, и на конец года противник планировал с юга в районе Марфополя, Червоного гая и Малиновки захватить Гуляйполе.
Но так, как у них просто пошло, то они продолжили наступательные действия, и Гуляйполе они будут уже не с юга захватывать, а с севера, как бы это не звучало», – сетует Микула.
