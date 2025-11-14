«Командование на местах стабильно вводило в заблуждение высшее руководство», – правда прорвалась в эфир

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ ожидали, что российская армия будет пытаться прорвать оборону Гуляйполя на Запорожском направлении с юга и востока, но ВС РФ обходят населенный пункт с севера.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

