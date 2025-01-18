«Командирам ВСУ плевать на жизни солдат»: откровения украинского танкиста
Для многих украинских командиров красивый отчёт и чувство собственного величия важнее, чем жизни подчинённых.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главное, чего не хватает в вооружённых силах – это организации и взаимодействия. Я не могу понять по сей день, почему так происходит.
Из собственного опыта – я часто сталкивался со случаями, когда командиры подразделений даже невысокого звена, я уже не говорю на уровне командования войск, а на уровне комбатов каждый командир считает, что если у него есть батальон, то это его отдельное царство, и поехать в соседние подразделения поговорить и договориться о сотрудничестве, это принижает его достоинство», – сказал Пономаренко.
По его словам, он неоднократно с этим сталкивался, приезжая в подразделение в своей зоне ответственности и предлагая сотрудничество.
«А тебе: «Приходи завтра, я сейчас не готов тебя принять». Серьёзно? Это ведь твоя безопасность, это поддержка твоей пехоты мощным танковым огнём. И если тебе это не нужно сейчас, то заботишься ли ты о своих людях?
Если в начале вторжения это можно было объяснить тем, что всё быстро, аврал, ты не всегда имеешь на это время. То сейчас, когда мы уже не первый год в такой войне, нужно было обратить внимание на такие ошибки», – пожаловался командир.
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