«Командирам ВСУ плевать на жизни солдат»: откровения украинского танкиста

Вадим Москаленко.  
18.01.2025 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Для многих украинских командиров красивый отчёт и чувство собственного величия важнее, чем жизни подчинённых. 

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для многих украинских командиров красивый отчёт и чувство собственного величия важнее, чем жизни подчинённых. ...

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«Главное, чего не хватает в вооружённых силах – это организации и взаимодействия. Я не могу понять по сей день, почему так происходит.

Из собственного опыта – я часто сталкивался со случаями, когда командиры подразделений даже невысокого звена, я уже не говорю на уровне командования войск, а на уровне комбатов каждый командир считает, что если у него есть батальон, то это его отдельное царство, и поехать в соседние подразделения поговорить и договориться о сотрудничестве, это принижает его достоинство», – сказал Пономаренко.

По его словам, он неоднократно с этим сталкивался, приезжая в подразделение в своей зоне ответственности и предлагая сотрудничество.

«А тебе: «Приходи завтра, я сейчас не готов тебя принять». Серьёзно? Это ведь твоя безопасность, это поддержка твоей пехоты мощным танковым огнём. И если тебе это не нужно сейчас, то заботишься ли ты о своих людях?

Если в начале вторжения это можно было объяснить тем, что всё быстро, аврал, ты не всегда имеешь на это время. То сейчас, когда мы уже не первый год в такой войне, нужно было обратить внимание на такие ошибки», – пожаловался командир.

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