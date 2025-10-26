Командир ВСУ: «Украина получила исторический шанс – но всё может рухнуть в одночасье»

Никогда за всю «историю» у сражающейся за «незалежность» Украины не было столько «союзников» и признания, и было бы очень обидно упустить этот шанс из-за «ухилянства» и коррупции.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников ВСУ Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не было лучше для Украины геополитических условий в нашей всей истории, чем сейчас. Со времён Киевской Руси не было так благоприятно для Украины…

Турки – не враг, а скрытый партнёр, начиная с тех самых «Байрактаров». Поляки – вообще наш тыл и военных хаб. Много дискуссий в польском обществе относительно помощи украинским беженцам, но факт остаётся фактом – Польша наш военный хаб, через который идёт большая часть помощи. Скандинавы распрекрасные и британцы нас поддерживают, впервые в нашей истории за не одно столетие нас видят и признают…

Никогда нам так не было хорошо и никогда у нас не было столько союзников от США до Японии нас поддерживают важные державы свободного мира. И хотя он явно не в своей лучшей форме, но он всё равно самый лучший… Если мы сохраним независимость в этой войне, то киевская битва будет самой важной битвой в истории Украины», – вещал Соболев.

Тревожит ВСУшника только одно.

«Далее, я очень боюсь, чтобы все те пороки – от коррупции до «ухилянства» не убили наше государство, которое в такой действительно исторический шанс живёт», – беспокоился бандеровец.

