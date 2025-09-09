Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина якобы могла вернуть все потерянные с 2014 года территории, если бы не позиция западных союзников.

Об этом в эфире пропагандирующего ВСУ видеоканала Анны Максимчук заявил командир украинского 429-го отдельного полка БПЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУшник не согласен с тезисом «Нам врали о границах 1991 года» и попытался объяснить свою позицию.

«Американцы, наши партнеры, по запросу Генерального штаба ВСУ пообещали нам комплект техники на воинские части. Под этот комплект техники была проведена мобилизация и обучение личного состава. И этим комплектом мы должны были развивать успех на отрезках, где проходили ударно-штурмовые действия», – говорит командир полка.

По его словам, проблема была в отсутствии конкретных сроков поставок.