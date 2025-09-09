Командир ВСУ: США помешали нам выйти на границы 91-го

Игорь Шкапа.  
09.09.2025 12:45
  (Мск) , Киев
Украина якобы могла вернуть все потерянные с 2014 года территории, если бы не позиция западных союзников.

Об этом в эфире пропагандирующего ВСУ видеоканала Анны Максимчук заявил командир украинского 429-го отдельного полка БПЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУшник не согласен с тезисом «Нам врали о границах 1991 года» и попытался объяснить свою позицию.

«Американцы, наши партнеры, по запросу Генерального штаба ВСУ пообещали нам комплект техники на воинские части. Под этот комплект техники была проведена мобилизация и обучение личного состава. И этим комплектом мы должны были развивать успех на отрезках, где проходили ударно-штурмовые действия», – говорит командир полка.

По его словам, проблема была в отсутствии конкретных сроков поставок.

«Как следствие, мы сделали в наступательных операциях все, что смогли, а нарастить успех уже не было чем. Было кем, но было нечем. Теперь двигаемся дальше. На этом же не закончилось. Когда предоставили комплект техники через семь месяцев, то противник, понимая комплект техники, сил и средств, и потенциально интересные для нас направления, уже сделал пять линий обороны. А дальше партнеры сказали: «Ну, мы же вам дали, ваш шаг», – жалуется на союзников Федоренко.

