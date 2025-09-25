Командир ВСУ объявил Трампа балаболом и сравнил с Кличко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина сможет отвоевать свои свои территории, не имеют ничего общего с действительностью.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам экс-командира, речь Трампа для него ничего не значит, поскольку тот наговорил за это время столько всего, что впору выпускать своего рода издевательские цитатники, как это было в случае косноязычного мэра Киева Виталия Кличко.