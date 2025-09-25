Командир ВСУ объявил Трампа балаболом и сравнил с Кличко

25.09.2025 20:23
Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина сможет отвоевать свои свои территории, не имеют ничего общего с действительностью.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам экс-командира, речь Трампа для него ничего не значит, поскольку тот наговорил за это время столько всего, что впору выпускать своего рода издевательские цитатники, как это было в случае косноязычного мэра Киева Виталия Кличко.

«Это тешит слух, возможно, кому-то даёт надежду, в кого-то вселяет уверенность… Но все пацаны на фронте прекрасно понимают: военным путём мы не можем дойти до границ 91-го. Военным путём мы не можем дойти до границ 22-го, как бы нам этого ни хотелось.

ЕС никогда не будет вмешиваться непосредственно в войну своим каким-либо присутствием. Это тоже нам всем очевидно. Поэтому то, что говорит Трамп, приятно, но просто, как по мне, бла-бла-бла. Поэтому надо быть реалистами», – уверен Прошинский.

