Командир еврооккупантов потребовал от Республики Сербской не мешать аресту ее лидера

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Европейский оккупационный воинский контингент EUFOR направил в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины порядка тысячи бойцов и 350 единиц военной техники.

При этом командующий контингента потребовал от МВД РС не препятствовать исполнению решений органов прокуратуры БиГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально сообщалось, что усиленный контингент EUFOR должен встать на границе между двумя энтитетами страны – Республикой Сербской и бошнякско-хорватской Федерацией БиГ, чтобы не допустить столкновений между ними. В реальности же вооруженные силы оккупантов занимают позиции на территории республики боснийских сербов, а их командующий отправил послание в МВД Республики Сербской, потребовав не препятствовать исполнению решений органов юстиции Боснии и Герцеговины в противном случае пригрозив применить силу.

Напомним, что Прокуратура Боснии и Герцеговины выписала ордера на задержание президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя парламента РС Ненада Стевандича по подозрению в подрыве конституционного строя.

До этого Суд БиГ приговорил президента боснийских сербов к году лишения свободы и шести годам запрета занимать официальные должности в связи с игнорированием решений западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ, немецкого дипломата Кристина Шмидта. При этом руководство РС проигнорировало как решения суда, так и прокуратуры.

Подобное нагнетание обстановки не деморализовало руководство РС, напротив оно приняло участие в заседании Народной скупщины, на котором был принят проект обновленной Конституции Республики Сербской. В проекте указано, что Республика Сербская имеет право на самоопределение и может объединяться в сложные государственные сообщества федеративного или конфедеративного устройства с соседними и другими государствами или группами государств.

Основной закон теперь предусматривает создание, точнее воссоздание армии РС и спецслужбы республики – эти суверенные институты были в своё время отняты у энтитета решениями Верховных представителей. Указано, что законы, принятые Парламентской скупщиной Боснии и Герцеговины, будут применяться на территории сербского энтитета только после их утверждения Народной скупщиной Республики Сербской.