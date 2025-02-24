Команда Путина сильнее команды Трампа – американская журналистка
Администрация Дональда Трампа состоит из гораздо менее опытных политиков и дипломатов, чем команда Владимира Путина.
Об этом в эфире канала «Amanpour and Company» заявила «либеральная» эмигрантка, ЛГБТ журналистка Маша Гессен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Может ли эта администрация сравниться с Путиным, Лавровым и другими за столом переговоров?», – поинтересовалась ведущая.
«Я не знаю, но, скорее всего, ответ будет отрицательным. Потому что Путин и Лавров думали об этом дольше. Они действительно лучше подготовлены к дипломатии, чем Трамп и его люди.
Они все еще довольно неопытны, даже если они более компетентны чем администрация [Байдена]», – сказала Гессен.
Американская журналистка пожаловалась, что при этом Путин и Трамп якобы сторонники – и будут двигаться в одном фарватере.
«Но я даже не уверена, что это правильный вопрос, потому что у них нет противоположных интересов. Они на самом деле на одной стороне стола», – подытожила русофобка.
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