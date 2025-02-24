Администрация Дональда Трампа состоит из гораздо менее опытных политиков и дипломатов, чем команда Владимира Путина.

Об этом в эфире канала «Amanpour and Company» заявила «либеральная» эмигрантка, ЛГБТ журналистка Маша Гессен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Может ли эта администрация сравниться с Путиным, Лавровым и другими за столом переговоров?», – поинтересовалась ведущая.

«Я не знаю, но, скорее всего, ответ будет отрицательным. Потому что Путин и Лавров думали об этом дольше. Они действительно лучше подготовлены к дипломатии, чем Трамп и его люди.

Они все еще довольно неопытны, даже если они более компетентны чем администрация [Байдена]», – сказала Гессен.