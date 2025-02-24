Команда Путина сильнее команды Трампа – американская журналистка

Вадим Москаленко.  
24.02.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Администрация Дональда Трампа состоит из гораздо менее опытных политиков и дипломатов, чем команда Владимира Путина.

Об этом в эфире канала «Amanpour and Company» заявила «либеральная» эмигрантка, ЛГБТ журналистка Маша Гессен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Дональда Трампа состоит из гораздо менее опытных политиков и дипломатов, чем команда Владимира...

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«Может ли эта администрация сравниться с Путиным, Лавровым и другими за столом переговоров?», – поинтересовалась ведущая.

«Я не знаю, но, скорее всего, ответ будет отрицательным. Потому что Путин и Лавров думали об этом дольше. Они действительно лучше подготовлены к дипломатии, чем Трамп и его люди.

Они все еще довольно неопытны, даже если они более компетентны чем администрация [Байдена]», – сказала Гессен.

Американская журналистка пожаловалась, что при этом Путин и Трамп якобы сторонники – и будут двигаться в одном фарватере.

«Но я даже не уверена, что это правильный вопрос, потому что у них нет противоположных интересов. Они на самом деле на одной стороне стола», – подытожила русофобка.

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