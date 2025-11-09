Коллективный Запад проиграет ядерную гонку Глобальному Югу через 5 лет – укро-эксперт
Через несколько лет страны Глобального юга будут иметь вдвое больше ядерных боеголовок, чем Коллективный запад.
Об этом на своём канале заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Всего у объединенного Запада 2,5 тысячи ядерных боеголовок. Через 5 лет, с учетом деятельности Китая, который достигнет уровня США и России, сложится другая ситуация.
Уже сейчас Глобальный юг имеет больше. Китай имеет где-то 600 боеголовок, плюс Индия и гражданский Пакистан, плюс Северная Корея – уже немножечко больше. Но через пять лет ядерный перевес Глобального юга над Глобальным западом будет в два раза», – сказал Бортник
«Если не ограничить гонку вооружений, то объединенный российский и китайский потенциал будет где-то 4 тысячи боеголовок, плюс другие страны Глобального юга – в два раза приблизительно больше, чем общий потенциал западных стран.
И это создаст стратегическое преимущество, которое будет довлеть над общественным мнением, над экономическими, над политическими процессами по всему миру. Все это будут понимать.
И хотя через 5 лет это не будет проблемой Трампа, но его будут вспоминать, как Трамп сейчас вспоминает Байдена. Говорить, что это Трамп проиграл гонку ядерных вооружений, из-за него мы сейчас находимся в такой ситуации», – подытожил он.
