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Европарламент, осудивший Россию за «фальсификацию истории», должен осудить за это же Украину.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против этих путинских высеров давай мы украинские покажем депутатам Европарламента и спросим, а вот это как? Когда русские звери, а крымские татары наши лучшие братья кровные всегда были. Это те, которые их в рабство угоняли столетиями. И это типа нормально», – сказал Кох.

Он напомнил, что украинскими историками замалчивается восстание гайдамаков 1768 года, получившее название колиивщина, в ходе которого массово уничтожались евреи.

«Колиивщины типа не было. А что там в Умани творилось, когда евреев сотнями убивали, это вообще мы не вспоминаем. Где это место в пропагандистской конструкции украинской истории? И кстати, напомню, кто эту колиивщину утихомирил по просьбе всей Европы. Русская армия. Но про это почему-то никто не говорит. Все говорят, что мы с татарами дружим. Крымские татары это часть нашей идентичности», – сказал Кох.

Он считает, что Украина должна взять на себя ответственность и за еврейские погромы начала ХХ века.

«В России погромов не было. Точка. У тебя же Портников выступает и талдычит, что украинцы и русские это два разных народа. Окей, тогда возьмите погромы на себя. Если Одесса была тогда русским городом, то тогда почему она перестала быть русской. И когда она перестала быть русской. Нет уж, дорогие мои. Вы какую-нибудь концепцию одну определите», – сказал Кох.

23 января Европейский парламент принял резолюцию «Дезинформация и фальсификация истории Россией для оправдания её агрессивной войны против Украины».