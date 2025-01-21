Кох спрогнозировал скорую отставку Сырского и уличил Зеленского во вранье

Елена Острякова.  
21.01.2025 14:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 742
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский скорее всего лжет, когда утверждает о наличии у ВСУ 14 бригад, которые не участвуют в боевых действиях просто потому, что Запад не выделил для них достаточно оружия.

Такой вывод можно сделать из последнего интервью командующего ВСУ Александра Сырского, который говорит, что мобилизация не покрывает потребность украинской армии в живой силе.

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский скорее всего лжет, когда утверждает о наличии у...

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Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот сидит главнокомандующий, который ни слова об этом не говорит. Он вообще ни разу не сказал про эти 14 бригад. Источником информации про эти 14 бригад является один Зеленский и больше никто. Большой главнокомандующий сидит и рассказывает, что не хватает живой силы на фронте и ни словом не упоминает о 14 бригадах. Это нормально? Или ты тоже думаешь, что Зеленский врет», – сказал Кох.

Он считает, что таким образом Сырский соглашается с требованиями американских политиков снизить призывной возраст на Украине и прогнозирует отставку командующего ВСУ.

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