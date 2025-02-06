Обвинения в адрес России за ракетный удар по интернату в Судже абсурдны.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заметь, по удару как-то очень быстро схлынула информационная волна. Запад как-то не поверил, не было толп западных журналистов, перед которыми выступали бы жители, обвиняющие Россию в ударе. Было пару кадров, на которых местные жители говорили, что не верят, что удар нанесла Россия. И как-то всё быстро заглохло.

Я об этом интернате знаю месяца три, мне выбравшиеся из Суджи жители рассказывали, соответственно, об этом объекте прекрасно осведомлено оперативное командование…

Если противник думает, что мы не знаем, где и кто находится в Судже, в том числе украинские военные, он глубоко заблуждается, просто мы не наносим авиаударов по своему городу.

Но это не помешало Киеву через российский, кстати, сегмент «Телеграма» вбросить фейк, что наша авиация атаковала интернат с нашими гражданами. Логика понятная, эти упыри пытаются сместить внимание с Русского Поречного», – сказал Коц.